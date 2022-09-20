Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

倒數100天！台灣學測英文題型急轉彎惹議　大考中心回應

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 20:10
學測英文題型急轉彎惹議，大考中心回應。(示意圖/Pexels)

學測英文題型急轉彎惹議，大考中心回應。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 學測大考中心今(20)日公布，調整英文科考試引起反彈，大考中心晚間緊急決定暫緩實施。

綜合媒體報導，現在距離學測只剩下100多天，大考中心今天上午突然宣布學測英文考科「篇章結構」題型從4選4，改為4選5，也就是個4空格搭配5個選項，消息一出，不少師生及家長都感到很錯愕，認為過去類似重大改變，至少都有一兩年前提前告知。

大考中心公告，考量篇章結構題型雖於指考實施多年，但於學測英文考科仍屬新增題型，因此訂為4個空格、4個選項的設計，並非如指考的5個空格、6個選項。然經111年學測，依考生得分情形檢討，發現選文中空格數與選項數相同時，會產生連鎖效應。

大考中心以111學測的四選四為例，若原先甲、乙、丙、丁4個空格，有選項A、B、C、D等4個句子可以配對，正確若為甲（B）、乙（C）、丙（A）、丁（D），某生在甲空格放上C句，除了這部分填錯，由於已用掉C句，將連帶讓乙空格也錯誤；另一方面，若某生不確定甲、乙兩空格，但猜對甲放B，則連帶也會增加猜對乙放C的機率。

因此，大考中心英文科研發團隊認為，在不改變題型下，新增一個選項，以4個空格配對5個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。

大考中心說，為此，英文科研發團隊，研擬在不改變題型下，新增一個選項，以4個空格配對5個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。並公告整版的考試說明與參考試卷，將於111年9月13日公告於中心網頁，預計112 學年度開始實施，後續雖獲得許多英文科教師的正面回應，但對於實施期程則有不同意見

面對反對聲浪，大考中心暫緩今年改變， 112 學測英文考科的篇章結構，仍為4個空格、4個選項的設計。
學測
大考
英文

相關新聞

「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
「政治」動員「宗教」順「時中」的霸凌與騷擾
2022/09/06 14:41
吐瓦魯總理今晉見蔡英文 台吐友好43年將簽1公報2協定
吐瓦魯總理今晉見蔡英文 台吐友好43年將簽1公報2協定
2022/09/05 10:03
蔡英文總統9/1接見美國亞利桑納州州長　將談「高科技產業」合作
蔡英文總統9/1接見美國亞利桑納州州長　將談「高科技產業」合作
2022/08/31 19:39
接見松田康博　蔡英文、賴清德：捍衛台灣決心不因中國壓力、恫嚇改變
接見松田康博　蔡英文、賴清德：捍衛台灣決心不因中國壓力、恫嚇改變
2022/08/25 17:02
【影片】國軍驅離共艦畫面曝光！蔡英文：出動12艦、逾2800名兵力
【影片】國軍驅離共艦畫面曝光！蔡英文：出動12艦、逾2800名兵力
2022/08/19 11:14

更新時間 : 2022-09-20 21:39 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】50年罕見! 估板塊長期擠壓累積巨大能量•台東連續發生6.8與6.4強震　8鄉鎮停班停課
【更新】50年罕見! 估板塊長期擠壓累積巨大能量•台東連續發生6.8與6.4強震　8鄉鎮停班停課
【更新】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震•震央在花蓮縣卓溪鄉　氣象局: 池上主震引發
【更新】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震•震央在花蓮縣卓溪鄉　氣象局: 池上主震引發
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠
「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【女王國葬直播】女王永別倫敦長眠溫莎 查爾斯三世淚眼敬禮送別
【女王國葬直播】女王永別倫敦長眠溫莎 查爾斯三世淚眼敬禮送別
新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種
新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種