倒數100天！台灣學測英文題型急轉彎惹議　大考中心回應

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 學測大考中心今(20)日公布，調整英文科考試引起反彈，大考中心晚間緊急決定暫緩實施。

綜合媒體報導，現在距離學測只剩下100多天，大考中心今天上午突然宣布學測英文考科「篇章結構」題型從4選4，改為4選5，也就是個4空格搭配5個選項，消息一出，不少師生及家長都感到很錯愕，認為過去類似重大改變，至少都有一兩年前提前告知。

大考中心公告，考量篇章結構題型雖於指考實施多年，但於學測英文考科仍屬新增題型，因此訂為4個空格、4個選項的設計，並非如指考的5個空格、6個選項。然經111年學測，依考生得分情形檢討，發現選文中空格數與選項數相同時，會產生連鎖效應。

大考中心以111學測的四選四為例，若原先甲、乙、丙、丁4個空格，有選項A、B、C、D等4個句子可以配對，正確若為甲（B）、乙（C）、丙（A）、丁（D），某生在甲空格放上C句，除了這部分填錯，由於已用掉C句，將連帶讓乙空格也錯誤；另一方面，若某生不確定甲、乙兩空格，但猜對甲放B，則連帶也會增加猜對乙放C的機率。

因此，大考中心英文科研發團隊認為，在不改變題型下，新增一個選項，以4個空格配對5個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。

大考中心說，為此，英文科研發團隊，研擬在不改變題型下，新增一個選項，以4個空格配對5個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。並公告整版的考試說明與參考試卷，將於111年9月13日公告於中心網頁，預計112 學年度開始實施，後續雖獲得許多英文科教師的正面回應，但對於實施期程則有不同意見

面對反對聲浪，大考中心暫緩今年改變， 112 學測英文考科的篇章結構，仍為4個空格、4個選項的設計。