亞洲觀光榮景何時回歸疫情前水準？Agoda：要到2024年

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）專注於亞洲的線上旅行業者Agoda日前指出，亞洲觀光要回到疫情前水準要等到2024年，且在防疫規定都相對地解除後，亞洲國家（不包括中國）的遊客需要約六個月的時間才能自在旅行。

Agoda七月份上任的新執行長摩根斯坦（Omri Morgenstern）在接受路透社採訪時表示，韓國兩個月前對國外旅客開放，但遊客量僅有疫情前的40%，所以當地觀光還沒有大幅提升。

他也說，在亞洲市場，Agoda網站上的預訂量現在才恢復到2019年的水準，但主要還是在國內旅遊方面，這與美國和歐洲的快速、強勁復甦的旅遊業復甦形成鮮明對比。

摩根斯坦表示，在美國和歐洲，大部分的人認為疫情已經結束了，很少有人在戴口罩，且旅行已經很興盛，但在亞洲，如泰國、韓國、新加坡和印尼，即使口罩令解除，仍有許多人外出或在室內時會帶著口罩。

因應後疫情時代旅遊新盛況，摩根斯坦說，Agoda正在推出更多產品，讓客戶可以在平台上計劃他們的整個旅行行程，並承諾提供更多折扣。

根據路透社，Agoda與另一家訂房網站booking.com一樣屬於Booking Holdings Inc，疫情期間約裁員1,500人，現在員工人數已恢復到疫情前數量。