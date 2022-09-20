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伊朗女子露出五官被逮捕卻送醫腦死 人民上街抗爭遭警鎮壓傳有5死

人民展開譴責警方執法過當的示威遊行，其中有5人傳被鎮壓致死。不過當地消息不夠透明，路透社目前無法核實這些報導，也沒有官方確認死亡人數。波斯語標籤 #MahsaAmini 已在推特上被提及近兩百萬次。極端保守的伊朗總統也已下令調查艾米尼的死因。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/20 18:20
報紙上印有伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）的全臉照。（圖/路透社）

報紙上印有伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）的全臉照。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）13日在德黑蘭被依違反服裝儀容規定遭逮捕，原以為僅會被拘留一小時後釋放，最後艾米尼竟被救護車送往醫院後腦死，此新聞立刻引爆民怨，人們上街表示對頭巾法律的不滿，卻遭警方開槍鎮壓，傳有至少5人死亡。

根據法新社，艾米尼13日與家人出遊時，被「宗教警察」指控違法頭巾法律、露出五官而遭逮捕，當局16日宣布她已於醫院腦死過世。艾米尼在醫院搶救的照片曝光，可以看到她耳朵出血，眼睛下方也有瘀傷，顯示生前遭毒打虐待。消息傳出後，當地民眾質疑警方執法過當，也對宗教警察和頭巾法律表達高度不滿，因此引爆上街遊行。

路透社報導，伊朗當地一個人權組織表示，人民譴責警方對艾米尼的執法作為，並在首都德黑蘭和第2大城麥什赫德（Mashhad）示威，地點包括數所大學校園，學生們要求釐清艾米尼的死因。示威活動中，有些人砸破車窗、焚燒垃圾桶，警方逮捕了部分群眾，並噴灑催淚瓦斯。

人權組織指出，警察安全部隊在艾米尼的家鄉庫德斯坦（Kurdistan）對抗議者開槍，造成兩人死亡。另外在迪萬達雷鎮（town of Divandarreh）也有兩名民眾被警方直接開槍打死。不過當地消息不夠透明，路透社目前無法核實這些報導，也沒有官方確認死亡人數。

在全國群情激憤的抗議活動中，波斯語標籤 #MahsaAmini 在推特（Twitter）上被提及近兩百萬次。

路透社指出，宗教警察在伊斯蘭共和國執行嚴格的規定，要求女性在公共場合要以頭巾遮住頭髮、五官，並穿寬鬆的衣服。德黑蘭警察局長拉希米（Hossein Rahimi）今（20日）說，艾米尼違反了服裝規定，警察當時要她的親人帶「合乎禮儀的衣服」來給她。

此外，警方表示，艾米尼在受到宗教警察拘捕的期間病倒了，更稱執法人員和艾米尼「沒有肢體接觸」。但她的父親一再表示他的女兒沒有健康問題，並補充說她的腿上有瘀傷。他認為警察應對她的死負責。

由於此次事件已引發伊朗國內外的譴責聲量，如歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、法國、美國白宮和各界人士如藝術家、運動員、政界及宗教界人士的不滿，表達應對警方嚴重違反人權的行為究責，極端保守的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令調查艾米尼的死因。
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