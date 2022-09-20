北港朝天宮搬進元宇宙！Meta文策院聚焦台灣傳統文化　24小時拜媽祖、點光明燈找回心中淨土

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) Meta及台灣文化內容策進院（文策院）投資及媒合推出《台灣文化元宇宙》計畫，由XRSPACE未來市股份有限公司攜手北港朝天宮打造「新台潮宮廟」，在元宇宙拜媽祖、擲筊抽籤、點光明燈找回心中淨土，將於10月4日正式上線。

Meta 於今年5月在台灣成立亞洲首座「元宇宙 XR Hub 」，開始與文策院聚焦發展文化藝術領域，除了針對人才的培育，文策院也看準 Meta的國際性，為搶先布局元宇宙，雙方聯手推出《台灣文化元宇宙》，以北港朝天宮為主題，由XRSPACE塑造元宇宙裡獨一無二的媽祖聖殿，今(20)日發表會上，XRSPACE總經理劉冠廷更親自示範，使用臉部即時追蹤技術化身媽祖的左右護法千里眼，和在發表會現場的北港朝天宮董事長蔡咏鍀及觀眾打招呼。



劉冠廷使用臉部即時追蹤技術化身千里眼。(圖/文策院)

朝天宮在元宇宙的世界裡突破既定的場地限制，盼把馬祖溫柔的精神送到全世界，也讓全球上千萬的信徒能突破時間空間限制隨時參拜，由雲林北港朝天宮獨家授權千里眼、順風耳IP（智慧財產權）形象，XRSPACE保留北港朝天宮傳統文化意涵，並導入元宇宙參拜體驗，建構屬於全新世代的台灣宮廟數位文化。

北港朝天宮元宇宙中內媽祖 24小時在線 ，用戶透過手機、平板與Meta Quest 2 VR 頭戴式顯示器，即可進行沉浸式廟宇儀式，後續將與麥睿資訊合作提供點燈服務，信眾在元宇宙付費點起光明燈，北港朝天宮也將於線下同步點實體的燈。



在朝天宮元宇宙拿香虔誠參拜。(圖/Taiwan News Lyla)



(圖/Taiwan News Lyla)

劉冠廷透露，此次和朝天宮合作有很多挑戰，傳統文化裡有很多不熟悉的地方，像是蓋鐘服務，他解釋，馬祖像右邊有一個鐘，能讓信徒把自己的運氣歸零，不只是除霉運，是把好運跟壞運都歸零，廟方說通常都是倒楣到不行的信徒才去蓋鐘，除了了解這些眉角以外，媽祖的精神也有太多故事可以訴說。

劉冠廷強調，北港朝天宮的幅地有限的，但元宇宙的空間卻是無限，盼帶給用戶宏觀的體驗，透過視覺特效帶來沉浸感，此次也設計字幕引導參拜過程，讓用戶雙手合十拜拜，更有儀式感。

XRSPACE於 2017 年成立，旗下手機應用程式GOXR APP不需特別裝置，使用者就能輕進入元宇宙，可在上面逛故宮、朱銘美術館、唱KTV，希望能打造大眾都能參與的社交空間。

GOXR 元宇宙平台將於今年第4 季將啟動「新台潮計畫」，打造文化藝術數位展演場域，而首發活動朝天宮元宇宙將於10月4日GOXR APP正式上線，當天也是媽祖成道日，Meta VR頭盔將於 9月30日上架。