台灣軟實力超質感　n.max.n精品皮革手機套再進化 風靡全球蘋果粉絲

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）你14了嗎？這是大家最近見面的問候語，就在蘋果14再掀風潮之際，14年來專注於Apple周邊3C皮革保護套的n.max.n，推出客製化手機皮革套，以專屬獨一無二的精品手機殼，征服蘋果粉絲的心。

n.max.n自2008年設立以來，行銷全球十多個國家、擁有十項設計開發專利，更為國內外知名廠商代工，包含Samsung和HTC等，其充滿精緻的設計感、匠心獨運的紳士品味，席捲世界各地，受到雅痞粉絲的珍藏，營收突破五千萬。

創辦人Neo為工業設計背景出身，一直以來堅持實用的多元功能性與真皮皮革的溫暖質感，皮革在經過時間的淬鍊及與人體油脂的接觸下越見光澤，深沉厚實的質地展現不同的歲月感，盼透過3C周邊產品找到富有個人特色與風格的外衣，期許在皮件創作上將傳統工藝結合現代技術，傳遞一份美好質感的永恆經典。

華山文創的期間限定店展示了n.max.n 14年來的產品。（圖／台灣英文新聞）

時間淬鍊皮革質感 專利賦予多元意義

n.max.n征服果粉的最大特色就在於多年來堅持品味、質感與延續，以及在功能設計上各種令人驚豔的細節；堅持使用真皮打造質感皮革配件外，皮革均選用最天然的頭層牛皮，植鞣皮革則採用義大利製，保有原始的皮紋質感，且具有彈性、透氣性與耐用性良好，觸感佳的特性。

在縫線上採用繁複的手工人字縫，也就是俗稱的棒球縫法，兼顧耐用與復古經典的品味象徵，將皮革緊緻包覆於螢幕周圍，一圈厚度達0.8mm錳鋼防護環及機身加強防撞，降低螢幕碎裂風險。

而獲得專利的多功能設計更讓人大嘆好貼心！手機套背面卡套便利收納，可放置名片及各式票卡，掀開便可一秒變站立支架。若不想拿在手上，可選擇手挽帶或加扣頸掛皮繩。

換新機捨不得丟時，又可將卡夾拆下可單獨成為卡片套，賦予心愛物品延續新的生命，讓好皮革單品更加淬鍊光彩。

手機套背面卡套便利收納，可放置名片及各式票卡，掀開便可一秒變站立支架，為n.max.n的專利之一。（圖／廠商提供）

照片左方為義大利製的植鞣皮革。（圖／台灣英文新聞）

華山期間限定店 客製化的獨一無二

n.max.n為了推廣高品質的皮革工藝，8/18-10/14在華山1914文化創意產業園區的藝術西街NO.2貨櫃設立期間限定店。而未來將在北中南直營的台北據點「嗯！Café」與即將進駐的台南據點南紡貨櫃市集等，提供專屬客製化服務與皮革工藝體驗區，讓民眾對皮製品能有更深的認識，體會皮革的迷人之處。

n.max.n表示，客製化服務可以讓顧客現場為手機皮套挑選專屬的顏色與縫線方式，從低調奢華的樸質素面色，到展現個性的大膽撞色拼接，五種不同色澤皮革、十種不同車縫線自由發揮創意，最後烙印上自己英文名字，這就是獨一無二。

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n.max.n於8/18-10/14在華山1914文化創意產業園區的藝術西街NO.2貨櫃設立期間限定店。（圖／台灣英文新聞）

每一款植鞣皮革系列產品還有專屬的證書與編號。（圖/台灣英文新聞）