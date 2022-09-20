富邦金控打造線上「富邦永續森林遊戲」　祭出太陽能板產權等多項「綠色」大獎

深受跑者喜愛的大型馬拉松賽事：高雄富邦馬拉松、臺北馬拉松將於 10月30日、12月18日陸續開跑， 富邦金控全力為熱愛運動的跑者應援，也為地球永續應援！ 富邦金控持續推動「Run For Green」為跑者種樹，更進一步打造線上「富邦永續森林遊戲」 ，祭出包含陽光伏特家太陽能板產權等多項「綠色」大獎， 邀請民眾走進線上富邦永續森林、體驗手指馬拉松。

2021年富邦60週年富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫， 從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，推動綠色轉型， 並結合馬拉松賽事的高人氣， 跑者只要參與包含臺北馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里， 富邦金控就為跑者種下一顆樹。「Run For Green」計畫第一年即成功串連全台七大縣市，攜手新北市、 桃園市、台中市、彰化縣、台南市、 高雄市及花蓮縣等七縣市共同響應，以「沿海防風造林」、「 生態復育」、「復原生物多樣性」為主軸， 目標五年內為台灣種下十萬棵樹。今年度富邦金控延續推動「Run For Green」計畫，為跑者種樹，同時更自即日起至12月31日推 出為期4個月的線上「富邦永續森林遊戲」， 期待透過網路傳播力將永續概念帶給更多民眾，加速實踐永續生活。

富邦金控「富邦永續森林遊戲」， 除帶領民眾認識台灣樹種分布及特色外，更透過「手指馬拉松」 小遊戲讓民眾線上體驗馬拉松的樂趣。富邦金控更提供「 月月早鳥禮」、「任務達成禮」、「永續大使禮」等多項互動獎勵， 獎項包含超商500元禮券、桌上小農田、運動裝備包、富邦勇士T -shirt，與可客製繡名之限量富邦悍將環保球衣；除此之外， 只要民眾分享自己與富邦球星及贊助運動員的姓名牆頁面， 還有機會獲得律動機、Apple Watch 8，以及陽光伏特家太陽能板產權等多項超值好禮。其中， 太陽能板產權價值達25,000元，獲得的民眾將可每兩個月、 持續20年收到太陽能板電費回饋金， 創新的好禮邀請民眾也有機會親近綠色永續能源， 與富邦一起成為地球隊的一員。此外，只要9月完成「 富邦永續森林遊戲」互動， 還有機會免費獲得臺北馬拉松半程馬拉松名額，讓線上、 線下每一步都算「樹」。

富邦金控是目前全台唯一支持國內四大馬拉松賽事（臺北馬拉松、 新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松）的企業，且自2 020年起富邦金控亦主動響應聯合國氣候變化綱要公約( UNFCCC) 之運動拯救氣候倡議行動(Sports for Climate Action)，結合企業贊助資源與賽事單位合作， 積極推動綠色賽事，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳， 將綠色循環概念導入賽事行銷， 並於三大運動領域中共執行七場綠色賽事，累計減少碳排超過1, 230公斤。富邦也持續協助合作夥伴綠色推動轉型，臺北馬拉松即 響應富邦「Run For Green」精神，於2021年獲英國標準協會（BSI）頒贈I SO14067碳足跡盤查認證，創全球馬拉松首例， 臺北馬拉松更宣示未來將以2021為基準年，逐年減碳3%。

富邦未來也將持續發揮品牌影響力，致力Run For Green，透過金融及非金融的力量實踐永續行動， 擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力， 成就產業邁向低碳永續的可能。

【富邦永續森林遊戲】：https://pse.is/ 4cbtcr

【陽光伏特家太陽能面板產權說明】：https://pse. is/4g6q2s

富邦金控提供Apple Watch 8、陽光伏特家太陽能板產權、律動機等多項互動抽獎獎勵。(照片富邦金控提供)

玩「富邦永續森林遊戲」還抽價值達25,000元的太陽能板產權，獲得的民眾將可每兩個月、持續20年收到太陽能板電費回饋金。(照片富邦金控提供)