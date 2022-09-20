Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

富邦金控打造線上「富邦永續森林遊戲」　祭出太陽能板產權等多項「綠色」大獎

By 台灣英文新聞
2022/09/20 17:25
照片富邦金控提供

照片富邦金控提供

深受跑者喜愛的大型馬拉松賽事：高雄富邦馬拉松、臺北馬拉松將於10月30日、12月18日陸續開跑，富邦金控全力為熱愛運動的跑者應援，也為地球永續應援！富邦金控持續推動「Run For Green」為跑者種樹，更進一步打造線上「富邦永續森林遊戲」，祭出包含陽光伏特家太陽能板產權等多項「綠色」大獎，邀請民眾走進線上富邦永續森林、體驗手指馬拉松。

2021年富邦60週年富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，推動綠色轉型，並結合馬拉松賽事的高人氣，跑者只要參與包含臺北馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種下一顆樹。「Run For Green」計畫第一年即成功串連全台七大縣市，攜手新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市及花蓮縣等七縣市共同響應，以「沿海防風造林」、「生態復育」、「復原生物多樣性」為主軸，目標五年內為台灣種下十萬棵樹。今年度富邦金控延續推動「Run For Green」計畫，為跑者種樹，同時更自即日起至12月31日推出為期4個月的線上「富邦永續森林遊戲」，期待透過網路傳播力將永續概念帶給更多民眾，加速實踐永續生活。

富邦金控「富邦永續森林遊戲」，除帶領民眾認識台灣樹種分布及特色外，更透過「手指馬拉松」小遊戲讓民眾線上體驗馬拉松的樂趣。富邦金控更提供「月月早鳥禮」、「任務達成禮」、「永續大使禮」等多項互動獎勵，獎項包含超商500元禮券、桌上小農田、運動裝備包、富邦勇士T-shirt，與可客製繡名之限量富邦悍將環保球衣；除此之外，只要民眾分享自己與富邦球星及贊助運動員的姓名牆頁面，還有機會獲得律動機、Apple Watch 8，以及陽光伏特家太陽能板產權等多項超值好禮。其中，太陽能板產權價值達25,000元，獲得的民眾將可每兩個月、持續20年收到太陽能板電費回饋金，創新的好禮邀請民眾也有機會親近綠色永續能源，與富邦一起成為地球隊的一員。此外，只要9月完成「富邦永續森林遊戲」互動，還有機會免費獲得臺北馬拉松半程馬拉松名額，讓線上、線下每一步都算「樹」。

富邦金控是目前全台唯一支持國內四大馬拉松賽事（臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松）的企業，且自2020年起富邦金控亦主動響應聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC) 之運動拯救氣候倡議行動(Sports for Climate Action)，結合企業贊助資源與賽事單位合作，積極推動綠色賽事，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳，將綠色循環概念導入賽事行銷，並於三大運動領域中共執行七場綠色賽事，累計減少碳排超過1,230公斤。富邦也持續協助合作夥伴綠色推動轉型，臺北馬拉松即響應富邦「Run For Green」精神，於2021年獲英國標準協會（BSI）頒贈ISO14067碳足跡盤查認證，創全球馬拉松首例，臺北馬拉松更宣示未來將以2021為基準年，逐年減碳3%。

富邦未來也將持續發揮品牌影響力，致力Run For Green，透過金融及非金融的力量實踐永續行動，擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力，成就產業邁向低碳永續的可能。

【富邦永續森林遊戲】：https://pse.is/4cbtcr

【陽光伏特家太陽能面板產權說明】：https://pse.is/4g6q2s

富邦金控打造線上「富邦永續森林遊戲」　祭出太陽能板產權等多項「綠色」大獎

富邦金控提供Apple Watch 8、陽光伏特家太陽能板產權、律動機等多項互動抽獎獎勵。(照片富邦金控提供)

富邦金控打造線上「富邦永續森林遊戲」　祭出太陽能板產權等多項「綠色」大獎

玩「富邦永續森林遊戲」還抽價值達25,000元的太陽能板產權，獲得的民眾將可每兩個月、持續20年收到太陽能板電費回饋金。(照片富邦金控提供)

更新時間 : 2022-09-20 21:39 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】50年罕見! 估板塊長期擠壓累積巨大能量•台東連續發生6.8與6.4強震　8鄉鎮停班停課
【更新】50年罕見! 估板塊長期擠壓累積巨大能量•台東連續發生6.8與6.4強震　8鄉鎮停班停課
【更新】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震•震央在花蓮縣卓溪鄉　氣象局: 池上主震引發
【更新】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震•震央在花蓮縣卓溪鄉　氣象局: 池上主震引發
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠
「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【女王國葬直播】女王永別倫敦長眠溫莎 查爾斯三世淚眼敬禮送別
【女王國葬直播】女王永別倫敦長眠溫莎 查爾斯三世淚眼敬禮送別
新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種
新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種