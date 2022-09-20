教育新5力新北好國際　歡迎國際交換生暨簽訂單一媒合平台MOU活動

新北市教育局今(20)日上午於江翠國小辦理國際交 換生歡迎會，由全國冠軍常勝軍蘆洲國小足球隊，和來自美國、 丹麥、法國、芬蘭..等10國22位國際交換生進行聯合國足球趣 味競賽；過去教育局每年薦送150位至200位國際交換生跨國學 習，今年並贈送國際交換生四樣見面禮外，也與國際扶輪續簽202 3-2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄， 期透過公私協力推動國際交流，打造前瞻卓越國際人才。

在熱鬧的聯合國足球趣味競賽中揭開歡迎會的序幕， 新北市政府特別贈送每位國際交換生四樣見面禮，包括72小時順口 溜華語課程、新北國際遊學服務體驗券、新北客製化絹印遊學包、 國際學伴攜手共學，祝福他們未來一年在新北能學得精采、 玩得過癮。

副市長謝政達表示，雖然近2年受疫情影響國際交流， 但新北市仍不受疫情限制，這四年來新北市積極推動國際教育， 持續締結國際姊妹校達124校，全國首創薦送優秀逾250位技職 菁英學生出國產業參訪及見習，逾6,800名學生參與實體及線上 的藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等， 豐厚學生的國際體驗及視野。新北市自2019年起首創與國際扶輪簽 訂合作備忘錄進行國際交換生單一媒合平台，並推動新北市學生出國 一年免休學交換留學計畫， 迄今新北市學生出國及外籍生到新北市交換學習的國際交換生共計2 50名；未來疫情解封後，新北市將延續四年國際交流的基礎， 擴大締結姊妹校與媒合國際交換生，讓學生更具國際移動力。

謝副市長也表示，四年MOU即將期滿， 感謝國際扶輪長期協助推動國際交流， 透過國內外學生彼此交換學習、體驗，拓展學生的國際視野。 此次再與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及台 灣國際扶輪青少年交換協會(3521、3522、3523地區) 續簽2023-2026年度合作備忘錄， 期盼透過公私協力讓更多學子受惠。

今年8月底起在符合防疫規定下，22位國際交換生均完成居家檢疫 等措施，於9月起陸續進入12校學習。來自丹麥的Amalie（ 游艾美）表示， 新北市和丹麥都有實用便捷的大眾運輸系統和美麗的公園， 還有新店高中同學暖心積極和她互動， 雖身處異鄉卻倍感熟悉與溫暖， 艾美期許自己能學好中文並與人溝通， 進而了解新北的文化和感受溫暖的人情味。

義大利的Brigitte Facchetti（高家家）以忐忑的心情入班， 但崇光中學師生的熱情融化她的心，每天都迫不及待出門上學呢！到 三重商工交流的Ethan Berry (游奕森)成長於4千人規模的美國小鎮，初乍到4百萬人口的新北 市彷彿進入大觀園，想一探究竟城市風貌， 期望自己會成為一個更有責任感的人！ 無論師生或社區民眾的人情味，讓他有家的感覺。

教育局長張明文表示，教育局每年薦送150位至200位國際交換 生跨國學習，為持續推動校校有國際交換生的目標，並積極開展在疫 情後逐漸打開的國際交流機會，增進交換生的薦送量能，期盼藉由與 國際扶輪的單一媒合平台， 促進國際交換生與新北市學生的交流與互動，並推動出國一年免休學 留學，拓展學生的國際視野，營造國際城市及校園環境； 以產官學民攜手培育學生具備溝通力、科技力、關懷力、 競合力與移動力等教育新5力，打造前瞻卓越國際人才。

謝政達副市長(中)致贈國際交換生4樣見面禮。（照片來源：新北市教育局提供）

簽訂2023-2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄。（照片來源：新北市教育局提供）