Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

教育新5力新北好國際　歡迎國際交換生暨簽訂單一媒合平台MOU活動

By 台灣英文新聞
2022/09/20 17:21
教育新5力 新北好國際 歡迎國際交換生暨簽訂單一媒合平台MOU活動。（照片來源：新北市教育局提供）

教育新5力 新北好國際 歡迎國際交換生暨簽訂單一媒合平台MOU活動。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市教育局今(20)日上午於江翠國小辦理國際交換生歡迎會，由全國冠軍常勝軍蘆洲國小足球隊，和來自美國、丹麥、法國、芬蘭..等10國22位國際交換生進行聯合國足球趣味競賽；過去教育局每年薦送150位至200位國際交換生跨國學習，今年並贈送國際交換生四樣見面禮外，也與國際扶輪續簽2023-2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄，期透過公私協力推動國際交流，打造前瞻卓越國際人才。

在熱鬧的聯合國足球趣味競賽中揭開歡迎會的序幕，新北市政府特別贈送每位國際交換生四樣見面禮，包括72小時順口溜華語課程、新北國際遊學服務體驗券、新北客製化絹印遊學包、國際學伴攜手共學，祝福他們未來一年在新北能學得精采、玩得過癮。

副市長謝政達表示，雖然近2年受疫情影響國際交流，但新北市仍不受疫情限制，這四年來新北市積極推動國際教育，持續締結國際姊妹校達124校，全國首創薦送優秀逾250位技職菁英學生出國產業參訪及見習，逾6,800名學生參與實體及線上的藝術文化交流、體育賽事、教育旅行及英語營等，豐厚學生的國際體驗及視野。新北市自2019年起首創與國際扶輪簽訂合作備忘錄進行國際交換生單一媒合平台，並推動新北市學生出國一年免休學交換留學計畫，迄今新北市學生出國及外籍生到新北市交換學習的國際交換生共計250名；未來疫情解封後，新北市將延續四年國際交流的基礎，擴大締結姊妹校與媒合國際交換生，讓學生更具國際移動力。

謝副市長也表示，四年MOU即將期滿，感謝國際扶輪長期協助推動國際交流，透過國內外學生彼此交換學習、體驗，拓展學生的國際視野。此次再與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及台灣國際扶輪青少年交換協會(3521、3522、3523地區)續簽2023-2026年度合作備忘錄，期盼透過公私協力讓更多學子受惠。

今年8月底起在符合防疫規定下，22位國際交換生均完成居家檢疫等措施，於9月起陸續進入12校學習。來自丹麥的Amalie（游艾美）表示，新北市和丹麥都有實用便捷的大眾運輸系統和美麗的公園，還有新店高中同學暖心積極和她互動，雖身處異鄉卻倍感熟悉與溫暖，艾美期許自己能學好中文並與人溝通，進而了解新北的文化和感受溫暖的人情味。

義大利的Brigitte Facchetti（高家家）以忐忑的心情入班，但崇光中學師生的熱情融化她的心，每天都迫不及待出門上學呢！到三重商工交流的Ethan Berry (游奕森)成長於4千人規模的美國小鎮，初乍到4百萬人口的新北市彷彿進入大觀園，想一探究竟城市風貌，期望自己會成為一個更有責任感的人！無論師生或社區民眾的人情味，讓他有家的感覺。

教育局長張明文表示，教育局每年薦送150位至200位國際交換生跨國學習，為持續推動校校有國際交換生的目標，並積極開展在疫情後逐漸打開的國際交流機會，增進交換生的薦送量能，期盼藉由與國際扶輪的單一媒合平台，促進國際交換生與新北市學生的交流與互動，並推動出國一年免休學留學，拓展學生的國際視野，營造國際城市及校園環境；以產官學民攜手培育學生具備溝通力、科技力、關懷力、競合力與移動力等教育新5力，打造前瞻卓越國際人才。

教育新5力新北好國際　歡迎國際交換生暨簽訂單一媒合平台MOU活動

謝政達副市長(中)致贈國際交換生4樣見面禮。（照片來源：新北市教育局提供）

教育新5力新北好國際　歡迎國際交換生暨簽訂單一媒合平台MOU活動

簽訂2023-2026年度國際交換生單一媒合平台合作備忘錄。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2022-09-20 21:38 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】50年罕見! 估板塊長期擠壓累積巨大能量•台東連續發生6.8與6.4強震　8鄉鎮停班停課
【更新】50年罕見! 估板塊長期擠壓累積巨大能量•台東連續發生6.8與6.4強震　8鄉鎮停班停課
【更新】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震•震央在花蓮縣卓溪鄉　氣象局: 池上主震引發
【更新】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震•震央在花蓮縣卓溪鄉　氣象局: 池上主震引發
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠
「2022臺北市牛肉麵國際大賞」花博飄香中　得獎牛肉麵一次吃遍　屬牛還有半價優惠
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
新北市開放第4劑疫苗預約囉！50歲以上可直接聯絡合約院所
【女王國葬直播】女王永別倫敦長眠溫莎 查爾斯三世淚眼敬禮送別
【女王國葬直播】女王永別倫敦長眠溫莎 查爾斯三世淚眼敬禮送別
新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種
新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種