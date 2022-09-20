中華電信深耕數位賦能　正式成為AWS官方培訓合作夥伴

中華電信已於今(2022)年8月通過註冊與遞交商業計畫認證， 於9月正式成為Amazon Web Services (AWS)在台灣的官方培訓合作夥伴AWS Training Partner (簡稱ATP)。日前，AWS台灣區業務部暨合作夥伴生態系統部 翁宇強總監拜訪中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理進行交流， 一同探討為廣大客戶共同培訓賦能，基於AWS雲服務和領先的技術 優勢，結合中華電信對在地化客戶、市場和生態的豐富服務經驗， 共同支持企業客戶穩健上雲，加速數位轉型創新發展。

中華電信自今年3月完成Amazon Web Services (AWS) DevOps能力、AWS IoT能力及AWS Well-Architected 三項專業能力認證，並取得公部門暨學術機構合作夥伴( Public Sector Partner)資格後，2022(今)年9月正式成為AWS在 台灣的培訓合作夥伴，以AWS專業培訓課程協助企業或政府機關縮 小AWS 技能差距及培植雲端人才，提供北、中、南上課地點，中華電信AW S金級以上客戶享課程九折優惠。

中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理表示，AWS作為全球領 先的雲端運算領頭羊，在技術、理念等方面有很多地方值得學習。 長期以來，AWS一直是中華電信非常重要的合作夥伴，此次， 中華電信成為AWS官方培訓合作夥伴， 標誌著雙方的合作將更上一層樓， 支持台灣雲端人才培育進而加速企業轉型創新。

AWS台灣區業務部暨合作夥伴生態系統部翁宇強總監表示，中華電信與AWS的緊密合作，不僅已在物聯網、 雲端遷移等解決方案，攜手為企業提供彈性擴充的雲端部署優勢， 今日更持續深化合作，成為AWS培訓合作夥伴。我們相信透過AW S領先業界的雲端運算服務與中華電信的強大網絡， 雙方將可擴大為各產業賦能雲端技術。AWS也將持續拓展合作夥伴 網路，為台灣培訓和挖掘更多雲端人才。

據調查97%的組織表示，僱用具AWS 認證的員工會讓公司在未來三到五年內處於更具競爭力的地位；且52% 的IT人員亦表示，取得AWS認證讓他們的專業知識在組織內更受 重視。中華電信與AWS將合作挹注資源支援在地化的培訓 與認證，包含近日釋出繁體中文版的基礎證照培訓與考試內容等， 將有利組織與個人有效降低踏入雲端的門檻， 讓台灣各規模產業能更無縫地接軌最新的雲端技術。