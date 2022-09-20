力挺公車綠能轉型　北富銀與北市府合作推出電動公車融資專案

為落實節能減碳、改善城市空氣污染，臺北市政府今(20)日舉辦 「電動公車新未來/全心全E為您服務」記者會，展現336輛電動 公車上路的豐碩成果， 同時也宣布與台北富邦銀行合作推出電動公車汰舊換新融資專案， 成為全台首件由銀行與地方政府合作推出之電動公車購車融資計畫， 希望鼓勵公車業者換用電動公車，促進綠色運具發展， 達成打造低碳城市的目標。

臺北市市長柯文哲表示，為實踐臺北市為「宜居永續」城市以及達到 2050淨零排放目標， 臺北市政府在推動電動公車規劃了許多重要措施， 包含不再補助購買燃油公車、都市計畫留設電動公車調度站用地、 按照搭乘人次每人次補貼2.12元等， 並引導公車業者加速汰換電動公車並配置高載客路線， 以服務更多乘客。目前在臺北市16條公車路線中共配置有336輛 電動公車及15個電動公車場站， 建立起全國最龐大的電動公車車隊，每輛電動公車均配有ADAS系 統（先進駕駛輔助系統），可提供車道偏離預警、疲勞駕駛偵測、 行車視野盲點警示等功能，降低事故發生率， 提供民眾更安全舒適的交通環境。

對於台北富邦銀行力挺淨零排放、與臺北市政府合作推出電動公車綠 色融資專案的永續作為，柯文哲市長也表示高度肯定， 期望在中央交通部及公路總局、公車業者、 台北富邦銀行及市府團隊的攜手合作下， 持續推進市區公車全面電動化，達成今年年底400輛電動公車上路 的目標，約等同26座大安森林公園的碳吸收量，為永續善盡心力。

北富銀資深副總經理劉明藩說明，與傳統燃油公車相比， 電動公車不僅燃料成本低，且具有低污染、低噪音、 高能源使用效率等多項優點，同時車體底盤低， 對長者及行動不便人士更加友善，已成全球公共交通發展趨勢。 但台灣公車業者長期受大環境變化等因素影響，營運相對困難， 加上近來疫情和油價上漲衝擊，更讓公車營運雪上加霜， 業者即使有意改用電動公車，也不易取得融資來完成車輛汰換。 考量大眾運輸是城市重要基礎建設， 北富銀與臺北市政府合作推出本次電動公車融資專案， 並特別拉長融資年限以協助業者降低每年攤還金額，減輕轉型壓力。

劉明藩表示，北富銀推出此融資專案， 一方面想藉此加速推動凈零排放，減緩城市空氣污染與溫室效應， 也希望協助公車業者提升服務品質、降低營運成本， 改善整體經營狀況。同時，每輛電動公車從製造到落地，背後涉及了 儲能系統、電池電芯、充電路網等多種綠能產業， 提供融資不僅可嘉惠公車業者，更是對綠能產業發展的有力支持， 有益於未來綠色運輸網的建設運行。

北富銀一向重視環境永續，積極結合金融職能深化ESG作為，不僅 推出全台首創綠能節能設備專案貸款，更力挺綠能產業融資，自20 18年起，北富銀已承作超過4GW再生能源專案融資， 每年約可產生107億度綠能以及減少540萬噸碳排量，相當於1 萬3,800座大安森林公園的碳吸收量，2021年北富銀離岸風 電專案融資總授信金額更位居台資銀行之冠，榮獲金管會「 綠能科技產業特別獎」、「循環經濟產業特別獎」等多項績優表揚。 展望未來，北富銀會持續發揮金融影響力，開發更多元創新的綠色金 融商品及服務，與企業、大眾攜手共創永續家園。