再現台灣復古「柑仔店」庶民文化魅力　觀光局偕旅遊業者參加Tourism EXPO Japan旅展

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）隨著世界疫情趨緩，日本旅展「Tourism EXPO Japan」預計22日在東京舉辦，交通部觀光局偕同近40位台灣旅遊業者參加，21日將搶先辦理B2B觀光推廣會、23日至25日將在池袋車站辦理B2C推廣活動，搶攻後疫時期日本客源；該代表團此行除推廣台灣觀光，也肩負鞏固維繫台日友好情誼的任務，全方位行銷台灣。

據UNTWO數據顯示，2022年1至5月全球國際旅客達2億4871萬3000人次，亞太地區有1463萬7000人次，較2021年同期成長了94%。觀察日本Air Trip網站6月的問卷調查，台灣更名列日本民眾疫後最想造訪的旅遊目的地第一名。

隨著各國疫苗施打率及邊境管制逐漸放寬，觀光局今(20)日透過新聞稿表示，今年9月下旬偕同近40位來自台灣飯店、旅行社與伴手禮等旅遊相關產業的業者，一起參加亞洲最具影響力的旅行專業展之一的「Tourism EXPO Japan」，進行推廣。

此次代表團由台灣觀光協會葉菊蘭會長，及交通部觀光局林信任副局長，率包含台北市政府觀光局、華航、長榮、星宇、虎航等4家國籍航空，及11家台灣知名星級飯店、11間旅行社高階主管，台灣休閒農業協會和伴手禮業者一同赴日，不僅把最新的台灣旅遊資訊帶到日本，更要在推廣會上透過B2B的實際交流，呈現台灣已準備好「安心、安全」旅遊接待環境的決心。

觀光局說，在B2C活動上，這次Tourism EXPO Japan台灣館將於9月22日至25日四天展期內，搭配日本復古熱潮，用「柑仔店」包裝台灣的庶民文化魅力，在旅展現場結合台灣原裝的特色童玩，攤車設計和布袋戲演出等傳統文化，用熱鬧的氛圍喚起日本民眾對台灣的旅遊記憶，激發其造訪台灣的動力。

同時也將利用集章和扭蛋遊戲和機票、台灣飯店住宿券等好禮，串起於9月23日至25日在池袋車站結合在日台灣品牌的「好物販售」和DIY推廣活動，同時於日本旅展與東京人潮最稠密的地區吸客，不僅呈現濃濃的台灣復古風味，也要讓好久未能赴日的業者們展現來自台灣的熱情，吸引民眾選擇來台旅遊。

觀光局期待透過業者、觀光局和台灣觀光協會的共同努力，讓台日旅遊人次於後疫情時期再創高峰。

△交通部觀光局林信任副局長、 台灣觀光協會葉菊蘭會長共同前往拜會鈴木英敬眾議員。(照片由交通部觀光局提供)