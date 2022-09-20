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不尊師長案例日多 上課途中躺講台上 南韓民眾高喊恢復體罰

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 15:30
示意圖（圖／unsplash）

示意圖（圖／unsplash）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期因南韓侵犯教師的爭議事件，越來越多人高喊著恢復體罰。

最近在南韓一段影片引起了話題，影片中一名國中生，在課堂中，竟跑到講台上，將手機插著充電並躺在講台上用手機，姿勢看起來像是在偷拍老師，該影片一上傳至社群媒體上後，立刻引起熱議。

經警方調查後發現，該名學生並無偷拍，但民眾的怒火依舊，認為這不僅對老師不禮貌，還會妨礙上課秩序、妨礙同學學習。對此，南韓教育部與專家招開了線上會議，聽取各方專業意見，其中包含了教師組織、律師及學術界研究機關等，並表示將盡快做出相關對策。

在南韓，向老師吐口水或甚至動手這類不尊重師長的行為，時有所聞。根據南韓教育部調查，2020年因新冠肺炎疫情遠端教學時所發生的教師權侵害事件有1197件，而開始恢復回學校上課後，卻增加為2,269件。

根據韓媒報導，據研究公司Media Real Research Korea以2,398名成年人為對象所做的調查，對於「該不該恢復體罰」的問題，有66.5%的人回答「應恢復體罰」，「不可恢復體罰」為21.3%，「不知道」為12.5%。

而對於「該如何處置辱罵老師、妨礙教學及翹課的學生」，有32.3%的人認為應「記過」，「退學」25%，「體罰」24.6%，「訓話」14.5%，「任何懲罰都沒用」3.7%。
南韓
教師
學生
體罰

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更新時間 : 2022-09-20 21:38 GMT+08:00

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