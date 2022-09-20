中央經費在哪？議員批淡北道路成政治問題　侯友宜：力拚2025年底完工

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）淡北道路工程延宕超過20年，好不容易核定了，卻遲遲拿不到中央經費，引起議員蔡錦賢關切並籲市府自建。市長侯友宜今（20）日表示，工務局都已完成管線與路樹遷移，目前訂目標是明年發包動工、2025年底完工。

新北市議會進行市政總質詢，無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢表示，2020年二階環評通過，行政院2022年8月同意，但總經費新台幣73.4億元，中央明明應該給錢，卻拖來拖去，簡單來說，這就是政治問題。

蔡錦賢表示，工程經費由中央補助37.18億元，地方自籌36.22億元，以目前新北欠稅未徵金額約46.9億多元，應收未收行政罰鍰也有20.6億多元，全部加起來60多億元若收回，如果市府努力一點，把罰款催繳回來，就可以自己蓋淡北道路，不用靠中央。

侯友宜表示，地方爭取淡北道路20多年，行政院在過程中的做法「相信大家都很清楚」如今好不容易核定，淡北道路原本預計2024年配合淡江大橋時程完工，但現在就等中央等經費審議通過，目標是明年期發包動工，目前工務局都已完成管線與路樹遷移，預計2025年底完工。

另針對地方稅收、行政欠繳部分，侯友宜回應，會責成主計單位財政局趕快追繳。

工務局長詹榮鋒表示，淡北道路總經費超過10億元，所以得報公共工程委員會審查經費，中央8月核定後，市府已立刻送案審查，公路總局、路政司等相關單位審查後要求修正，市府已將修正報告送回，各單位也都回覆沒有意見，今天將再送交通部轉交公共工程委員會審查，若審議通過、經費正式核定後，市府就能招標動工。