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台灣林口溪重現多樣豐富生態　河川水質指標生物毛蟹現蹤

新北市林口區公所藍品畯區長表示，早年林口溪流域兩側是林口台地最肥沃的農業生產基地之一，溪水清澈自然生態豐富，由於畜牧場所排放出來的廢水及污染物會嚴重影響溪流水質，造成生態環境的破壞

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 14:32
較為稀有少見的紅領瓣足鷸也現身林口溪周邊。（照片由林口區公所提供）

較為稀有少見的紅領瓣足鷸也現身林口溪周邊。（照片由林口區公所提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林口溪是林口最大的溪流，因畜牧場陸續設立，污水廢水的排放及廢棄物污染路面造成種種環境生態問題，新北市政府今(20)日表示，在與林口區公所合作下，這一兩年來，林口溪逐漸恢復原有的清澈樣貌，不僅有候鳥高蹺鴴出現，連少見的紅領瓣足鷸亦現身其中，整個生態正生機蓬勃的發展。

林口區頂福里長蘇源和表示，政府近年來畜牧場稽查管理，再加上林口溪源頭一處養牛場停養之後，溪水更清澈、已較無早期溪水臭氣沖天的問題，這幾日甚至在自家前溪流岸邊看到毛蟹出沒，毛蟹需要乾淨的環境生長，也是河川水質的指標生物，除了毛蟹也看到泥鰍，當地生態恢復的很好。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，這陣子發現早年污染嚴重的林口溪已逐漸恢復過往樣貌，溪流中發現了喜愛出現在低溫清澈水域的台灣特有種馬口魚，溪邊不僅出現成群的高蹺鴴等，連少見的紅領瓣足鷸也現身其中，溪邊的蝴蝶及紅蜻蜓更是數不勝數。

新北市河川流域治理平台會議副召集人邱敬斌副秘書長表示，林口溪透過推動畜牧廢棄資源循環利用，讓「黑金變黃金」，其中5家畜牧業已啟動實施資源化措施、2家貯留回收；林口溪污染負荷自2018年至今BOD削減77%、氨氮削減70%，顯見水質已有相當顯著的改善。

新北市林口區公所藍品畯區長表示，早年林口溪流域兩側是林口台地最肥沃的農業生產基地之一，溪水清澈自然生態豐富，由於畜牧場所排放出來的廢水及污染物會嚴重影響溪流水質，造成生態環境的破壞，因此透過各局處嚴格要求畜牧業者按照核准的規模養殖，加強養豬場稽查、取締無照業者，輔導各業者採用較低污染燃料烹煮廚餘，或轉型由飼料養殖，同時檢視各廠之污水處理設施、加強設備處理效能，目前林口溪改善成果相當顯著，公所及市府團隊將持續針對所有列管區域維持稽查及要求業者做好品管，讓這多樣豐富的生態環境能夠持續發展，留給後人一個美好的自然生態。

台灣林口溪重現多樣豐富生態　河川水質指標生物毛蟹現蹤

林口溪近年一改以往髒亂惡臭，重現清澈的溪流及多樣生態。（照片由林口區公所提供）

台灣林口溪重現多樣豐富生態　河川水質指標生物毛蟹現蹤

螃蟹出沒。（照片由林口區公所提供）

台灣林口溪重現多樣豐富生態　河川水質指標生物毛蟹現蹤

林口溪邊蝴蝶及紅蜻蜓更是數不勝數。（照片由林口區公所提供）
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