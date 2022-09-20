【9/20台灣本土+44,500／死亡+33】疫情將趨穩？確診數較上週二下降4.9%

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增44,747例COVID-19確定病例，分別為44,500例本土個案及247例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，新增確診數與上週二相比減少2295例，下降4.9%。



指揮中心表示，今日新增之44,500例本土病例，為20,865例男性、23,621例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案最多六縣市依序為新北市(9,289例)，臺中市(5,877例)，臺北市(5,229例)，桃園市(4,091例)，高雄市(3,717例)，臺南市(2,790例)。



指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月7日至9月16日，死亡日期介於9月6日至9月17日。

另今日移除8例先前已公布之COVID-19確診死亡病例，其中4例為死亡資訊有誤後更正，餘4例係於醫師重新審視後，排除直接死因與COVID-19相關，故移除。





指揮中心說明，今日新增247例境外移入個案中，為140例男性、107例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，新加坡(8例)，德國(7例)，泰國(6例)，馬來西亞(4例)，美國及菲律賓(各3例)，印尼(2例)，韓國、阿拉伯聯合大公國及日本(各1例)。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年8月20日至9月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,043,539例確診，分別為32,665例境外移入，6,010,820例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,604例COVID-19死亡病例，另16例為境外移入。