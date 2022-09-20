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台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？

這次民調題目還包括: 國人對民進黨與國民黨六都市長參選人, 個別的欣賞度, 以及民眾對蔡政府、蘇內閣及新任疫情中心指揮官王必勝的評價

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 15:42
圖/國防部官方臉書

圖/國防部官方臉書

延伸閱讀: 美國第七艦隊司令：中國若封鎖台灣•國際可能介入 他的職責是「做好萬全準備」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（9/20）早上在台大校友會館發表九月民調報告，主題是「國際形勢、總統聲望與2022 選舉競爭」，這是基金會成立以來，第七十三次每月例行重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請林濁水、徐永明、黃柏彰等三位知名專家學者與談。

本次調查訪問期間是2022 年9 月12-13 二天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1005 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.09 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

主要研究發現如下：

一、關於如果中共明天對台發動戰爭，誰會贏？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成覺得如果明天中共（中國）對台發動戰爭，台灣會贏得戰爭最後的勝利，五成一覺得中共（中國）會贏，一成一覺得很難說。

台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？

圖/台灣民意基金會

二、關於國人對民進黨政府保衛台灣能力的信心，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成一基本上對民進黨政府保衛台灣的能力有信心，如果中共真的武力犯台的話，但有約五成二沒信心；值得注意的是，三成的人表示極端缺乏信心。

台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？圖/台灣民意基金會

三、關於國人對民進黨六都市長參選人的欣賞度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，最受選民欣賞的民進黨六都市長候選人，高雄市陳其邁二成七，一馬當先；以下依序是台北市陳時中一成八、台南市黃偉哲一成七、新北市林佳龍一成一、台中市蔡其昌6%、桃園市鄭運鵬5.3%敬陪末座 (如下圖) 。

台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？

(原始圖片來源: 台灣民意基金會.中央社; TN後製)

四、關於國人對國民黨六都市長參選人的欣賞度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，最受選民欣賞的國民黨六都市長候選人，新北市侯友宜48.7%，獨占鰲頭；以下依序是，台中市盧秀燕24%、台北市蔣萬安11.4%、台南市謝龍介7.9%、桃園市張善政5.2%、高雄市柯志恩3.5%敬陪末座 (如上圖) 。

其他調查還包括:

五、關於國人是否以蔡政府防疫表現為榮？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約四成九會以蔡政府防疫表現為榮，四成一基本上沒有那種感覺，兩者相差7.3 個百分點。

六、關於國人對王必勝領軍的疫情指揮中心表現的評價，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，對新任指揮官王必勝領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，三成八給61 分以上成績，三成一打剛好及格的60 分，兩成二打不及格。整體來看，六成九國人給60 分及格以上成績，平均成績62.42分，不算太差。

七、關於誰終將贏得俄烏戰爭？最新民意顯示，二十歲以上的台灣人中，四成七覺得烏克蘭將贏得這場戰爭，二成五覺得俄羅斯會贏，一成四不能確定。

台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？

圖/台灣民意基金會

八、關於面對中共軍事恫嚇，國軍回應是否太軟弱？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，約四成四基本上同意「面對中共長期軍事恫嚇，國軍整體回應太軟弱」，四成二不同意。

九、關於國人對蔡總統處理兩岸關係的態度，最新民意顯示，二十歲以上的台灣人中，四成九基本上滿意蔡總統這幾年對兩岸關係的處理，四成三不滿意。值得注意的是，有二成四的人強烈不滿意。

十、關於蔡英文總統的聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成四基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成三不贊同；贊同者比不贊同者只多0.9 個百分點，已逼近新執政困境的臨界點(如下圖) 。

十一、 關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成五基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成六不滿意。不滿意比滿意者多0.5 個百分點。

台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭，國人認為哪一方會贏？

美國第七艦隊司令：中國若封鎖台灣•國際可能介入 他的職責是「做好萬全準備」

台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？圖/台灣民意基金會
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