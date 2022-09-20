墨西哥7.6級極淺地震釀死傷 9月19日強震已是第三次

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）墨西哥19日下午1點5分（台灣時間今晨2點多）發生規模7.6強震，深度僅15.1公里，屬於極淺地震，然而這已不是墨西哥第一次在這一天發生大地震，這次則釀成洪水，並且有民眾死傷。

綜合媒體報導，墨西哥在1985年及2017年的9月19日都曾發生大地震，震度分別為7.8和7.1，前者釀成千人死亡，後者則有逾300人過世。而這次地震發生在沿岸地區，政府拉起海嘯警報，更有洪水灌入社區，目前政府統計死亡人數為2人。

外媒指出，這起地震的震央位於米卻肯州（Michoacán）附近，米卻肯州當局表示「除了建築物的一些裂縫外，沒有遭受重大破壞的立即回報」，根據路透社報導，港口城市科利馬（Colima）的曼薩尼約（Manzanillo）有一家商場的大門口倒塌，造成一人死亡，另一人也是死在百貨公司。

從推特影片上可以看到，位在震央上方、同樣位在沿海地區的曼薩尼約市（Manzanillo）發生洪水，大水淹入社區，目前沒有回報傷亡，不過詳細災情仍有待進一步統計。

此次地震後，美國太平洋海嘯警報中心表示，海嘯可能達到1-3公尺高，並示警哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯海岸等多處，可能發生小於0.3公尺的海嘯。