〈投資理財〉今年金融界風波不止 應慎選上市金融股 （下）

台灣金融股常是存股族最愛，但是今年受到防疫險之亂及國際經濟動盪不安影響，不少標的受創嚴重，明年的股利極可能受到影響。那麼，有哪些金融股受到衝擊相對較小呢？

遠東銀行長期以來，獲利、股息都相當穩定，股價維持在11、12元左右，看起來不起眼，其實有內行人動輒以百張為單位，大量存股，「數大就是美」，長期下來，不可小看它的利潤。從2009年迄今，已經連續13年配發現金股息及股票股利，合計已配現金股息4.42元，股票股利4.48元，如果以複利計算，獲利何止翻倍。

如以100張為例計算，遠東銀今年配息0.43元，配股0.16元，換算即可獲得4萬3千元現金股息，以及1.6張股票，每張股票保守以11元計算，配股價值約1.76萬元，現金加股票合計有6萬零6百元利潤，投資成本如以110萬元計算，投資報酬率可達5.5%。

長期存股遠東銀，只要耐心夠，穩定配發股利，不失為存股族可以考慮的標的，尤其是小資族，初期資本不多，負擔應該不重，但是長期累積下來，利潤不錯。尤其遠東銀有遠東集團龐大業務作靠山，再加上營運穩健，風險不高。

遠東銀今年8月自結稅前盈餘4.24億元，累計前8個月稅前盈餘27.76億元，年成長率25.78%，單月稅後純益3.65億元，累計稅後純益23.83億元，每股稅後純益0.68元，受惠於升息，全年獲利可望大幅成長，明年股利應該不會寂寞。

永豐金近年積極轉型，已擺脫過去家族事業形象，完全委由專業經理人管理，近年來轉投資公司永豐銀全力衝刺太陽能電廠、危老都更、企業併購、跨境服務等四大領域聯貸案，上半年共同主辦聯貸案規模居民營銀行第一，成績不錯，最近常成為3大法人買超標的。

今年8月永豐金自結單月税後盈餘14.43億元，比去年同期13.77億元，年增4.8%，累計1至8月稅後盈餘117.5億元，較去年同期116.69億元，成長0.7%，每股盈餘為1.03元。9月份，由證交所與富時國際合編之台灣指數系列及台灣高股息指數成份股，最新季度審核結果，元大台灣50（0050）ETF所追蹤的台灣50指數，將永豐金納入成份股，更加證實其營運成果值得肯定。

永豐金去年每股獲利1.44元，今年配息0.8元，配股0.1元，目前資本額為1139億3764萬餘元，每股淨值13.15元，財務狀況佳，近3年每股獲利，從2019年1.11元，至去（2021)年的1.44元，逐漸成長，今年業務未受國際金融風暴影響，長期穩定發展，亦不失為可以考慮列為長期存股標的。

公股金控中，今年較沒有受到外在環境衝擊，且業績長期穩定的有合庫金、第一金、華南金，值得投資人注意。這3家公股銀行長期以來，頗受存股族喜愛。以合庫金為例，去年每股獲利1.51元，配息1元，配股0.3元，創近5年新高，今年8月單月稅後淨利為22.83億元，累計前8月稅後淨利139.67億元，每股獲利0.97元。

合庫金是公股行庫中，資產最豐富的一家，今年再度獲得天下雜誌2022年「天下永續公民獎」大型企業組100強，且大幅躍升至第43名。經營績效值得肯定，合庫金目前資本額為1400億餘元，每股淨值15.16元，財務穩健。

第一金去（2021）年每股獲利1.81元，配息1元，配股0.2元，今年8月份單月稅後淨利20.82億元，累計前8月稅後淨利達147億元，每股盈餘1.11元，營收、獲利均相當穩定，未受防疫險或國際金融環境動盪不安影響，預料今年營運仍將保持穩定。

華南金去（2021）年每股獲利為1.34元，配息0.78元，配股0.34元。今年8月單月稅後盈餘20.51億元，累計前8月稅後盈餘124.38億元，每股盈餘0.91元，營運保持穩定。華南金迄今年6月底為止，放款餘額達2兆1023億元，年增2063億元，成長10.9%，存款2兆9007億元，年增2445億元，成長9.2%，今年亦未受外在環境影響，持續穩定成長。

勤益期去年每股獲利2.33元，今年配息1.6元，由於期貨業今年不受金融環境，以及防疫保險影響，勤益期8月單月稅前淨利0.74億元，每股税前盈餘0.35元，累計前8月稅前浄利5.38億元，每股税前盈餘2. 56元，營運保持穩定。

今年防疫險衝擊產壽險業相當大，迄今已理賠近千億元，預估到明（2023）年4月，全部防疫險結束，理賠總額可能高達1500億元，對產壽險財務衝擊相當嚴重，再加上歐美國家升息不停，國債殖利率高達3.5%左右，影響全球股市及債市，美股因此跌跌不休，影響保險公司浄值，雖然不至造成財務危機，但是投資人短期先規避風險，應該避免造成財務壓力。

外資今年前8月賣超台股已經1兆元新台幣，幾乎等於去年及前年總額，且出走情勢未止，導致新台幣匯率創3年來新低，投資人選擇金融股，作為長期投資標的尤需審慎，暫時避免買到受創嚴重公司，以免股利、股價雙雙重創。本文所選擇金融類股，均為今年財務較不受影響之標的，供投資人參考。



★投資一定有風險•理財請務必慎思★