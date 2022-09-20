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外商來臺投資離岸風電　台灣前8月僑外投資金額103.8億美元、年增178.55%

經濟部投審會指出，主要是因政府推動綠能、離岸風電政策，致外資持續投資。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 12:26
離岸風電示意圖。(照片由Pixabay提供)

離岸風電示意圖。(照片由Pixabay提供)

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）經濟部投審會今(20)日發布8月統計並表示，台灣1至8月受惠於丹麥商沃旭能源、荷蘭商海龍控股、丹麥商哥本哈根基礎建設、泰商環球能源等外商投資離岸風電等再生能源，投資金額計103.8億美元，年增達178.55%。我國對外投資金額為54.3億美元，年減少37.06%。

根據經濟部投審會發布8月統計，今(2022)年1至8月核准僑外投資件數為1666件，年減5.18%，核准金額為103億8497.4萬美元(折合新臺幣3115.49億元)，年增178.55%。

投審會指出，主要是因政府推動綠能、離岸風電政策。在1月至7月期間，主要重大案件有丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S貸款投資沃旭東南大彰化控股股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司。

荷蘭商NP HAI LONG HOLDINGS B.V.增資海龍控股股份有限公司，並轉投資設立海龍二號風電股份有限公司及海龍三號風電股份有限公司，經營離岸風力發電廠。

丹麥商CI II CHANGFANG K/S等貸款投資哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案；及8月泰商GLOBAL RENEWABLE SYNERGY COMPANY LIMITED 以新臺幣99.9億元增資環球能源股份有限公司。

投審會進一步表示，1至8月累計核准新設公司件數為961件，投資金額4.2億美元(折合新臺幣約120.8億元)；新南向國家來臺投資件數為325件，年減少2.11%，投資金額計18.4億美元(折合新臺幣552.1億元)，年增達308.39%，主要來自澳大利亞、泰國及新加坡。

投審會指出，1至8月中資來臺投資件數為35件，年增達34.62%；投資金額計1885.4萬美元(折合新臺幣5.6億元)，年減少36.02%。

至於對外投資方面，投審會表示，1至8月核准件數為365件，年增37.74%，金額54.3億元(折合新臺幣1629.1億元)，年減少37.06%。對新南向國家投資件數為92件，年增12.20%，金額達24.5億美元(折合新臺幣737.9億元)，年減少54.01%，其中投資金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。

最後，投審會說，1至8月對中國投資的核准件數為238件，年減少14.08%，核准金額為25.9億美元(折合新臺幣779.5億元)，年增僅0.01%。
離岸風電
綠能
外商
再生能源

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更新時間 : 2022-09-20 13:26 GMT+08:00

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