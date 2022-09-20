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台灣國慶焰火9/20槍先看　嘉義故宮南院外試放　最佳賞點曝光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 12:15
2022年國慶焰火重返嘉義磅礡登場。（取自<a href="https://2022fireworks.cyhg.gov.tw/Default.aspx" target="_blank">「2022國慶焰火在嘉義」專區網站</a>）

2022年國慶焰火重返嘉義磅礡登場。（取自「2022國慶焰火在嘉義」專區網站

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）2022年國慶焰火重返嘉義磅礡登場，今（20）日晚間7時30分將於故宮南院院區外西側進行試放，結合水舞光雕，提前感受國慶熱鬧氛圍。

嘉義縣長翁章梁表示，國慶焰火自2004年、相隔18年再次重返嘉義縣，今年國慶焰火有別於過往，將整合多種媒介一起演出，而今日試放將搭配故宮觀賞舞台區水舞展演總計4分鐘，歡迎民眾提提前來感受國慶熱鬧氛圍。

此外，縣府還特別設立「2022國慶焰火在嘉義」專區網站，民眾可透過網站了解最新消息、展區資訊、（即時）交通資訊、旅遊推薦、最佳觀賞點…等。

台灣國慶焰火9/20槍先看　嘉義故宮南院外試放　最佳賞點曝光

嘉義縣政府於官網曝光今年國慶煙火最佳賞點。

嘉義縣文化觀光局提醒，因焰火施放有一定管制範圍，為維護周邊安全，今日現場將於下午5時至晚間8時進行周邊交通管制，管制範圍包含：嘉義縣故宮大道（長庚二路至鄉道嘉46線路口之間）、故宮北路、故宮東路、嘉46等部分路段，提醒用路人配合改道。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，為了方便民眾來觀賞9月20日的焰火試放，除故宮南院停車場外，建議也可將車輛停放蒜頭糖廠蔗埕文化園區、嘉義縣政府前地下停車場或信義一路、信義二路與博學路旁空地..等免費停車場；若想就近停車的民眾也可停放於棒棒積木飯店收費停車場。

台灣國慶焰火9/20槍先看　嘉義故宮南院外試放　最佳賞點曝光台灣國慶焰火9/20槍先看　嘉義故宮南院外試放　最佳賞點曝光
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嘉義
故宮南院

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更新時間 : 2022-09-20 13:25 GMT+08:00

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