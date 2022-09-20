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台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天(9/20) 表示，嘉南一帶有非常多的斷層，密布的斷層在人口密集區裡約10個，有長有短，不是每一個地震潛勢都很高，其中有3、4個會特別注意。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 17:40
圖/擷取自經濟部中央地質調查所YouTube影片

圖/擷取自經濟部中央地質調查所YouTube影片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局地震中心今天(20日) 解釋，目前仍維持台東9/18發生的規模6.8地震非池上斷層引起，前震、主震或規模較大的地震都不在池上斷層面上；這一、兩天不排除有規模5餘震，但這個機會愈來愈降低。

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」/均擷取自經濟部中央地質調查所 (2015年)YouTube影片 ( 經濟部於2014年3月起已公告車籠埔斷層、池上斷層及旗山斷層活動斷層地質敏感區；其中2014年12月公告的池上斷層活動斷層地質敏感區，範圍跨越花蓮縣及臺東縣。)

根據中央氣象局資訊，9月18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

外界質疑這起地震是池上斷層所引起，氣象局地震測報中心主任陳國昌今天(9/20) 表示，主要規模6以上的前震、主震都不是在池上斷層的斷層面上。

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

圖/經濟部中央地質調查所官網

陳國昌說，池上斷層相當長 (如上圖, 全長約67公里) ，從觀測資料來看，此次規模較大的地震，確實不是發生在池上斷層的斷層面上；但池上斷層一定也有受到影響，有小的錯動不足為奇。

陳國昌強調，這一、兩天還是不排除可能會有規模5的餘震，但這個機會愈來愈降低。

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

圖/以上均擷取自經濟部中央地質調查所YouTube影片

至於「中央山脈斷層」到底是不是真的有一個斷層，陳國昌指出，這個問題地震界討論非常多年，由於中央地質調查所2021年才增加2個新的活動斷層，仍未加入「中央山脈斷層」，因此沒有相關的證據。

陳國昌認為，這次地震後，地調所會再調查；就地理上的形狀，中央山脈直接在縱谷旁高聳，看得出確實是有分界線存在，在地質上，在這山脈、縱谷兩邊的地質、岩石、礦物的結構也不同，會認為這是一條構造線，但不代表兩邊的岩石不同就會形成斷層面，斷層仍有必須符合的定義。

陳國昌說，地震有重覆性，但講週期必須很嚴謹，未來可以用統計的方式做為地震發生判斷的依據，可是地震可能需要好幾百年的時間醞釀，現在地震觀測歷史還太短。

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

圖/擷取自經濟部中央地質調查所2015年YouTube影片 (池上斷層活動斷層地質敏感區)

針對外界指嘉南是特別需要擔心地震的地區，氣象局地震中心今天說，嘉南一帶有非常多的斷層密布的斷層在人口密集區裡約10個 (參考下圖)，其中的確有3、4個會特別注意，是監測的重中之重。

台東池上9月18日下午發生規模6.8地震，外界表示在嘉南一帶同樣也是需要關注的地區。氣象局地震測報中心主任陳國昌今天表示，嘉南一帶有非常多的斷層，密布的斷層在人口密集區裡約10個，有長有短，不是每一個地震潛勢都很高，其中有3、4個會特別注意。

至於需要特別注意的斷層為何，陳國昌語帶保守，僅表示怕說了會引起民眾恐慌，但地震中心都有特別注意。

陳國昌補充，不管地震潛勢高或不高，但因為分布密，且有長久的時間沒有發生錯動，累積的能量應該是相當高，「是監測的重中之重」；監測主要是地震活動的現象，若有明顯的變化，會針對是否有大地震前兆進行討論。

陳國昌提到，地震沒有很好的預測方法，地震活動觀測是最接近判斷的工具。

媒體提問，台北地區的山腳斷層是否也需要特別關注。陳國昌解釋，山腳斷層是正斷層、隨時在張裂，張裂斷層的危險性、威脅性比較低，要發生大地震、醞釀時間可能非常長，大概在數十年至百年的時間內，不會有錯動或活動。

陳國昌也說，要關心山腳斷層不如擔心大屯火山，不過目前大屯火山還沒有活動的跡象。

陳國昌模擬，如果山腳斷層發生大地震，情況確實會非常難以想像，台北會有一大堆地區陷落，海水可能會由淡水河灌入，一部分地區會被淹沒或變成沼澤。

另外，外界關心的嘉南地區地震，陳國昌再次強調，嘉南地區地震預測正負差可能會達20至30年，這樣會沒有意義，反而引起民眾恐慌。

池上斷層活動斷層地質敏感區 2015年7月影片超連結 (版權屬經濟部中央地質調查所)

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」

台灣中央氣象局釋疑: 9/18台東地震非池上斷層引起　嘉南多斷層「監測重中之重」圖/經濟部中央地質調查所官網
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