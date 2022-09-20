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數層樓高巨浪　颱風南瑪都重擊日本西南部百人輕重傷　34多萬戶停電、800個航班遭取消

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/20 10:59
颱風南瑪都為日本西南部帶來狂降雨和狂風，19日在高知縣海邊捲起大浪。（圖／美聯社）

颱風南瑪都為日本西南部帶來狂降雨和狂風，19日在高知縣海邊捲起大浪。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）第14號颱風南瑪都18日晚間登陸日本鹿兒島，19日凌晨再從日本西部穿越到東北地區，為當地帶來狂風和破紀錄的雨量，目前已知造成至少2人死亡、多處土石流、坍方、地方交通中斷，豐田汽車工廠還被迫停工。

南瑪都是日本本季第14號颱風，也是自1951年以來，登陸日本威力第4強的颱風。共同社報導，南瑪都19日橫掃九州地區，為當地帶來狂風暴雨，並沿著本州往東北方向移動，氣象廳預測，今（20）日附近區域仍將受到颱風影響，要嚴防暴風、大浪、暴雨，以及土石流。

數層樓高巨浪　颱風南瑪都重擊日本西南部百人輕重傷　34多萬戶停電、800個航班遭取消颱風南瑪都為日本帶來豐沛雨量，南部宮崎縣國富町某個城鎮被大雨淹沒。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，南瑪都重擊日本，在各地陸續傳出人員傷亡和災損，宮崎縣有2人被土泥埋沒死亡，強風也造成多人摔倒，九州等地至少有100多人輕重傷。廣島縣有一名82歲長者疑似落水失蹤，目前救難人員正在搜救中。

路透社報導，19日早上約有34萬戶家庭停電，經搶修後，下午仍有28多萬戶家庭無電可用，其中大部分在九州。九州鐵路公司宣布當地高速和普通列車停駛，日本航空公司（JAL）和全日空（ANA）則取消大約800個航班。

豐田汽車19日已暫停其國內12家工廠的24 條夜班生產線工作，公司發言人表示，公司計劃透過假日加班來彌補生產的損失。

NHK報導，第14號颱風於19日凌晨從日本西部穿越到東北地區，隨後在日本東部海域上空轉變為溫帶氣旋，受溫帶氣旋延伸鋒的影響，日本北部和關東甲信地區的降雨間歇性增加。宮崎縣美鄉町南鄉，自9月15日入秋以來，降雨量達到了985毫米，成為觀測歷史上的最大降雨量。

氣象廳預測，東部和北部地區的大雨情況將持續到今日晚上，並且有機會出現每小時50毫米或更多的局部特大暴雨。
南瑪都
颱風
日本
鹿兒島

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更新時間 : 2022-09-20 13:25 GMT+08:00

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