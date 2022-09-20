遵奉台灣森林保育！林試所：建立木質材料循環利用　提高國產木材自給率

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應世界林產品的需求，林業試驗所20日表示，根據財政部關務署海關進出口貿易統計資料，2012~2021間每年進口實木產品約420-550萬立方公尺，相較於國內木材生產量介於2萬至4萬立方公尺間，平均每年生產量均低於總需求量1%。近年來，為提高國產木材自給率，林務局已著手規劃供應鏈與產銷履歷等工作。

木材所製造的各種產品與我們的生活息息相關，林業試驗所表示，依照國際糧農組織將林產品分為六大類：原木、木炭、木片及粒片、木材殘餘物、製材、木質人造板等。其中製材一項，即占了總進口量的1/3。製材類又細分為：工程(建築用支撐材，板模用料)、景觀裝修材(室內裝修，木結構，戶外景觀等用料)、細木工材料(家具，木器等用料)與包裝材(棧板，木箱等用料)等，其中又以長途運輸過程為保護貨物而使用的包裝材約占總量的二成，為國內使用量最大宗的用途。再以「製材」類的進口國來看，主要從加拿大38%、紐西蘭8%、馬來西亞7%、烏克蘭7%及美國6%進口。

根據財政部關務署海關進出口貿易統計資料，2012~2021間每年進口實木產品約420-550萬立方公尺，而以2014年為最高，約為553.8萬立方公尺，這個量相當於可以裝滿20~30萬個標準貨櫃。相較於國內木材生產量介於2萬至4萬立方公尺間，平均每年生產量均低於總需求量1%。這使得台灣在全球森林資源保育與非法木材貿易的議題上，倍受壓力。

林業試驗所表示，根據聯合國糧農組織的統計與預測，世界林產品的需求將不斷提高，國內林產品上中下游相關產業，應及早因應料源短缺與價格上漲的必然趨勢，以降低對產業與經濟的打擊。然而，因台灣長期遵奉森林保育為圭臬，使得國產材與進口材就性價比而言較不具競爭力。

林業試驗所指出，為提高國產木材自給率，林務局將2017年訂為「國產材元年」，著手規劃供應鏈與產銷履歷等工作。但林木成長並非一蹴可幾，雖有政策加持，但木材目給率暫時未見起色。因此，除增加國產材生產外，提高既有林產品使用壽命、建立木質材料循環利用，以及推廣林產品零廢棄等作為，儘可能的縮小國內林產品年用量。分母變小，即有助於自給率提高。簡言之，從開源節流同步併進，才能在全球木材荒時代來臨時，不致無木可用。

進口原木。(照片由林務局提供)

進口木質人造板。(照片由林務局提供)