韓劇「毒梟聖徒」引發南美國家蘇利南不滿 不排除對製作團隊提告

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Netflix於9/9新上線韓劇「毒梟聖徒」劇情引發南美國家蘇利南不滿，痛斥該劇讓大眾對於蘇利南有著毒品國的刻板印象。

韓劇「毒梟聖徒」由南韓知名演員「與神同行」河正宇、「軍艦島」黃晸珉、「魷魚遊戲」朴海秀等人主演，台灣演員張震亦有特別演出。劇情描述一名韓國企業家因被陷害而捲入國家情報院的一項秘密任務，前往蘇利南逮捕一名大毒梟的故事。

蘇利南外交部長拉姆丁（Albert Ramdin）表示，過去為了扭轉國際對於蘇利南是毒品大國的刻板印象，數十年來做了許多努力，現在的蘇利南已不像過去充滿著犯罪及跨境活動。拉姆丁認為，無論劇情是真是假，都會製造出一種負面印象，這可能讓他們扭轉形象的努力功虧一簣，他們會考慮對「毒梟聖徒」製片人採取法律行動，並向韓國政府提出外交抗議。

根據韓媒報導，目前尚未收到蘇利南政府的任何正式聲明，會盡量與蘇利南維持友好關係，但韓國駐委內瑞拉大使館已警告當地韓國人注意自己人身安全，也會確保人民安全。

「毒梟聖徒」改編自一名名為趙奉行的真實故事，趙奉行居住於蘇利南，1990年至2000年初，他名義上經營著海鮮加工工廠，但背地裡卻做著石油走私的非法生意，隨著油價上升收益下降而開始做起毒品買賣。劇中被陷害的企業家姜仁久（K先生）亦實際存在，最後2009年時在K先生與南韓國家情報院及美國緝毒局的合作下，在巴西成功逮捕趙奉行。他最終被判處10年有期徒刑及1億韓元罰金（約新台幣250萬元）。

事實上，南韓戲劇帶著種族刻板印象並不是第一次。從南韓電影「犯罪都市」及「青年警察」就可看出韓國人對朝鮮族有著「犯罪」的刻板印象。其中2017年上映的「青年警察｣就曾引發在韓朝鮮族的集體抗議。該劇描述南韓大林洞是朝鮮族的犯罪基地，居民們都是犯罪分子，這讓他們備受歧視，大林洞店家銷售大減，最終法院於二審中裁定製作公司須向朝鮮族道歉。