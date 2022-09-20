引領餐飲職人探索「Food Experience 美味法國」　40間法國食品品牌參展

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由法國在臺協會商務處 (Business France)主辦「Food Experience美味法國」食品展演活動，今年邁入第四屆並首度移師「瓶蓋工廠台北製造所」舉辦，集結國內外17家參展商並以「歐式西餐食」、「烘焙甜點食材」、「飲品類」等，展出超過40個法國特色品牌，9位重量級主廚、侍酒師將輪番登台，演繹法國食材的多元風貌。

9月19日，開幕首日，由法國在臺協會主任公孫孟 (Jean-François Casabonne-Masonnave) 出席舉行揭幕儀式，感謝所有參展夥伴聯手推廣法國優質產品，並預祝這場歷年來規模最大的台法食品產業交流盛會圓滿順利，最後期盼藉此活動為產業注入新動能，持續向餐飲業者和消費大眾介紹法國美食文化及風土價值。

法國在臺協會商務處表示，此屆媒體場次聚焦於「餐飲界食代女力」，為見證並肯定女性餐飲工作者在台灣餐飲業界帶來的正面影響力，並由三位重量級不同領域的女性餐飲職人登台展演，分別是首先由台北L'Atelier de Joël Robuchon前主廚，也是全球侯布雄餐廳亞洲首位女主廚Florence Dalia，使用參展商食材如：法國BINET 1660鹽之花、Elle et Vire愛樂薇奶油及鮮奶油、Moulin de la Veyssière 維西耶爾磨坊初榨榛果油等，示範法式開胃前菜：『烤扇貝佐歐防風薯片』。

△照片來源：法國在臺協會商務處提供

接續則由台北法式甜點店代表Quelques Pâtisseries 某某｡甜點創辦人暨主廚賴怡君巧妙運用Boiron保虹果泥、Binet 1660鹽之花、Cacao Barry可可巴芮巧克力、Caramels d'Isigny依思尼海鹽焦糖、Elle et Vire愛樂薇乳製品和 Moulin de la Veyssière維西耶爾磨坊初榨榛果油，示範專為活動設計的兩款經典法式甜點：『核桃焦糖費南雪』、『全果巧克力聖多諾黑』。此外，兩場料理示範中，主廚們皆在法國頂級鍋具品牌Cristel輔助下呈現正統風味佳餚，讓現場來賓能在觀摩大師料理過程中感受法國極致工藝。

活動尾聲由Sommwhere 那個那裡 主理人及2017年台灣最佳法國酒侍酒師亞軍段洋洋，介紹Isigny Sainte-Mère 依思尼乳酪之特色，並精心挑選兩款來自南法知名酒莊Mas de Daumas Gassac多瑪士．嘉薩的粉紅酒、紅酒佐搭，不藏私分享乳酪餐酒搭守則。

△照片來源：法國在臺協會商務處提供

針對活動第二天(9/20)專為餐飲職人打造的專業人士場次，主辦單位也精心規劃三場職人工作坊及名廚論壇：

第一場由 擁有多國知名飯店經歷的主廚Robert Hope示範如何運法國萊思克Lescure的AOP奶油等產品，製作應用法式精緻工法的糖漬檸檬，以特殊技術將整顆黃檸檬除去果肉熬至入味再包覆內餡，將甜點變身彷若加入魔法的藝術品，帶來結合視覺與味覺的五星級饗宴。

第二場由RÒU BY T-HAM資深侍肉師林子桓，帶領來賓深入認識世界上唯一使用岩鹽製作的風乾火腿-法國拜恩生火腿Salaisons de l'Adour，將從品種、產區、製程解說其質地與風味，同場RÒU BY T-HAM主廚方冠中也將根據法國拜恩生火腿的各項特性，創作並展演有別以往的拜恩生火腿料理應用。

第三場職人工作坊，邀請現於台灣酒研學院擔任WSET 認證講師的資深侍酒師蔡孝倫 帶領來賓深度探索法國中央羅亞爾河產區的特色與魅力，透過品鑑Domaine J. de Villebois維耶布瓦酒莊之酒款，揭開Sancerre、Pouilly-Fumé、Touraine等產地的趣聞，並進一步解密如燧石（Silex）等當地風土。

壓軸的第四場活動，為由主辦單位和餐飲媒體《名廚》聯名舉辦的名廚論壇，《名廚》成立宗旨主要為聚集優秀的餐飲專業人士，包括廚師、餐廳經營者、生產商、供應商及美食愛好者一起交流。這場論壇以『當代精緻餐飲學 - 如何成就美好的用餐體驗』為題，攜手邀請 鹽之華主廚兼創辦人黎俞君 與 三二行館首席侍酒師陳定鑫 各自以不同角色切入，探討如何用細節將用餐體驗推向更高的層次，並將其蘊含的文化及美學傳遞給消費者，也和現場餐飲職人們聊聊這個世代的精緻餐飲學。

法國在臺協會商務處農業食品組資深顧問金芙安(Anne GUINAUDEAU) 表示，今年因疫情入境規定尚未放寬，很可惜法國原廠無法來台推廣產品，不過仍舊吸引兩家法國廠商遠端參展 : 法國頂級手工果醬品牌Tea Together及法國第二大芥末籽醬製造商Européenne de Condiments產品皆是首度在台灣市場亮相。法國在臺協會商務處將持續扮演台法貿易推廣的角色，協助法商開拓商機，提供尋求法國供應商的食品業者一個絕佳媒合平台。

此外，主辦單位補充 : 本屆攜手十多家國內知名歐陸食材代理商，匯聚將近40個優質品牌，展出內容豐富度為歷年之最，包含歐式西餐類食材、烘焙甜點食材、飲品類、餐廚類等，期盼藉這場盛會，邀請食品業者現場品味法國當地風土滋味，同時引領各地餐飲職人展開一場法國寶藏食材探索之旅。

△照片來源：法國在臺協會商務處提供

△照片來源：法國在臺協會商務處提供