更新【危機仍在】台東市加油站漏油•多處水溝蓋竄火•1人受傷送醫　300米街道油氣仍達危險值

更新時間: 2022-09-20 12:28

首次發稿: 2022-09-20 09:52

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台東台糖加油站昨(19日) 晚漏油引燃火焰，今(20日) 上午水溝內尚有油料，周遭油氣味很濃，危機未解，台東縣消防局和警方持續現場戒備，台糖人員從水內抽出逾3公秉油水。

台東市中興路台糖加油站油料外洩流入約300公尺長的水溝，疑似民眾抽菸引燃，數個水溝蓋竄出一樓高火焰，造成一名女子灼傷，所幸台東縣消防局用泡沫控制火勢。

昨晚火勢撲滅後，台糖人員進入水溝，發現溝內尚有數量無法估計的油水，今早抽出3公秉油水，消防人員再度冒險進入水溝，發現水溝內有1個沉砂池，長約2公尺，有多少油水無法估計。

由於水溝內尚有油料，且四周充滿油氣味，隨時有可能再度引燃火焰，警方拉起封鎖線，並禁止附近民眾使用手機。

台東縣消防局台東特艘大隊副大隊長吳寶龍坐鎮指揮，和台東縣政府環保局、台糖人員商討如何清除水溝內油水。

吳寶龍接受中央社記者訪問表示，今早消防人員到場進行油氣檢測，排水溝測出的油氣仍達危險值，並明顯聞到汽油味，因此勸導有用到爐火的店家暫時不要營業，並請有營業的檳榔攤人員勸導客人勿吸菸，以免再引發氣爆。

吳寶龍說，上午再度派員爬入水溝內，丈量長度和估計多少油水，初步研判可行方案還是採取抽水機方式；台糖人員建議以灌水排出，不過這個方式用水量龐大，可能會造成油水擴大，因此還要再討論採取何種方式可行。

台東縣政府環保局長郭建成表示，目前先處理油水問題，後續再研議開罰問題。

至於油料為何溢流水溝、有多少公秉、現場指揮處理的台糖人員回應記者訪問均表示「狀況都還不清楚」。

台東市中興路台糖加油站19日晚間油槽漏油流入水溝，引起多處水溝蓋竄出1樓高火焰，消防局獲報後出動人員和車輛趕到現場，利用泡沫覆蓋火焰，所幸台糖及時關閉漏油槽，火勢得以控制。中央社

首次發稿: 2022-09-20 09:52

台東市加油站漏油•多處水溝蓋竄火•1人受傷送醫 300米街道油氣仍達危險值

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台東市中興路台糖加油站油槽漏油流入水溝，19日傍晚引起多處水溝蓋竄出1樓高火焰，警消人員戒備、滅火，所幸台糖及時關閉閥門止漏，火勢得以控制；1名女性則遭灼傷送醫。

根據自由時報, 今(20日) 早消防人員到場進行油氣檢測，排水溝測出的油氣仍達危險值，並明顯聞到汽油味，因此勸導沿線300米街道有用到爐火的店家暫時不要營業，並請有營業的檳榔攤人員勸導客人勿吸菸，以免再引發氣爆。

中央社指出, 昨(19日) 傍晚6時許，位於東方大鎮社區的中華路南側水溝忽然傳出連環爆炸聲，數個水溝蓋立即竄出火苗，火焰約1層樓高，同時瀰漫濃烈油味，因緊鄰3000人社區，民眾相當緊張，擔心發生更大氣爆，台東市長張國洲也趕到現場了解狀況。

台東縣消防局獲報後出動附近消防分隊的特搜人員和車輛趕到現場，利用泡沫覆蓋火焰，不過一稍微停頓，火焰就立刻竄出，共有6處火焰。

消防人員趕緊通知台糖員工設法關閉漏油槽，並且派一部分人力守在加油站，防止火勢延燒。台東縣警察局也派人疏導交通和民眾，所幸台糖人員及時找到開關閥關閉止漏，消防人員才順利滅火，居民飽受驚嚇。

1名62歲女性則被水溝火焰灼傷，皮膚紅腫，意識清楚、呼吸正常，送往台東基督教醫院救治。

台東縣消防局秘書林建誠表示，確定是台糖漏油，目前已商請環保局人員處理水溝內的油，台糖也派人協助抽油。

台東市加油站漏油•多處水溝蓋竄火•1人受傷送醫 300米街道油氣仍達危險值