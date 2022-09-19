【女王國葬直播】女王永別倫敦前往溫莎城堡 查爾斯三世淚眼敬禮送別

最後更新時間：2022-09-19 21:05

靈車緩緩向溫莎城堡駛去，女王將長眠於於聖喬治教堂與夫婿菲立普親王團聚。（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

女王靈柩最後一次穿過威靈頓拱門，國王查爾斯三世行禮送別。（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

女王靈柩自海軍火砲架轉移至靈車上（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

乘車跟隨在送葬隊伍後方的王后卡蜜拉、凱特王妃、喬治王子、夏洛特公主等人也抵達威靈頓拱門。（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

步行送葬隊伍抵達威靈頓拱門，在此女王靈柩將改由靈車載往溫莎城堡下葬，前排分別為查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子。（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

女王靈柩抵達威靈頓拱門（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

民眾夾道送行 （圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

送葬隊伍經過大笨鐘前（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

送葬隊伍由查爾斯三世領頭，往海德公園的威靈頓拱門前進，伴隨海德公園響起禮砲，大笨鐘每分鐘敲響（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

民眾夾道送行 （圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

靈柩再次送上海軍火砲架（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

國葬儀式結束，女王靈柩準備移出西敏寺（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

前英國首相強生（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

英國首相特拉斯致詞（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

威爾斯親王、喬治王子、威爾斯王妃、夏洛特公主參加國葬儀式 （圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

英國國王查爾斯三世、王后卡蜜拉、安妮公主於國葬儀式 （圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

女王靈柩被安置西敏寺中，國葬儀式開始（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

女王靈柩進入西敏寺（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

女王橡木靈柩移出西敏廳，被放置在百年歷史的火砲車架上，由皇家海軍護送移往西敏寺舉行國葬，王室成員於靈柩後方步行跟隨。（圖／翻攝自The Royal Family Youtube)

發布時間：2022-09-19 17:56

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）英國將於台灣時間今（19）日18時在倫敦西敏寺舉行盛大空前的國葬，紀念在位70年的伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II），美國總統拜登、加拿大總理杜魯道、歐盟執委會主席范德賴恩、日本天皇德仁等數百位世界各國領袖及政要受邀出席。

1953年女王登基，首開電視轉播加冕儀式之先河，是在西敏寺；70年後的今日，女王的國葬仍將在西敏寺，透過電視轉播，最後一次向大眾告別，這也是是英國史上首度直播君王葬禮。

據路透社報導，女王不僅以責任感贏得世人尊重，也在大英帝國的衰落及時代變化中帶來安定的力量。約2000名國葬與會者中，約有500位各國領袖與政要，前來向這位一生勤政的君主致敬。

台灣時間今晚17點44分，覆蓋王旗（Royal Standard）的女王靈柩將被移至皇家海軍砲架上，由142名海軍人員從英國倫敦國會西敏廳（Westminster Hall）送到西敏寺，18時國葬儀式開始。

繼位的英國國王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Consort Camilla）將緊隨女王靈柩，其後是安妮公主（Princess Anne）及其夫婿，後為安德魯王子（Prince Andrew），其後則為愛德華王子（Prince Edward）伉儷，隨後為威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）則，衛報報導，9歲的喬治王子（Prince George）與7歲夏洛特公主（Princess Charlotte）將跟隨父母，送摯愛的曾祖母最後一程。

查理斯三世在一份聲明中表示，過去十天內，他與王后卡米拉被從英國以及世界各地收到慰問與支持深深感動，「當我們準備說最後告別時，我只想借此機會向所有那些在這個悲傷的時刻，為我的家人和我自己提供如此支持和安慰的無數人，說聲謝謝」。

國葬儀式結束後，女王靈柩將轉往倫敦近郊溫莎城堡（Windsor Castle），安葬於聖喬治教堂（St. George’s Chapel），長眠於夫婿菲立普親王（Prince Philip）身旁。

英國警方出動上萬名警力組織女王國葬相關維安工作，法新社報導，倫敦都會區警察局副助理總監康迪（Stuart Cundy表示，這將是都會區警察局有史以來最大規模的單一維安行動，甚至超過2012年倫敦奧運、白金禧（Platinum Jubilee）週末。

這是英國自前首相邱吉爾（Winston Churchill）1965年逝世後舉辦的第一場國葬。