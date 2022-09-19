超性感！APUJAN倫敦時裝周SS23最新系列取材西遊記　大鬧王母娘娘台北古蹟時尚趴

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)旅英設計師詹朴於倫敦成立時裝品牌APUJAN，今(19)日發表SS23系列時裝，取材中國四大名著之一《西遊記》打造奇幻旅程，取景台灣新文化運動紀念館，將於20日倫敦時裝周正式發表，倫敦時間上午11點，台灣時間晚上6點。

為了哀悼英國女王伊莉莎白二世逝世，倫敦時裝周所有活動延期至20日登場，APUJAN品牌創意總監詹朴打造最新春夏時裝系列「 奇幻旅館」（Fantasy Hotel in the sky），今日於台北三創生活園區舉辦媒體試映會，其為APUJAN第5支於倫敦時裝周發表的線上影片，由演員許安植、大元（林艾璇）、 樂天女孩Yuri（陳怡叡）與金馬獎影帝莫子儀主演， 盲人鋼琴家黃裕翔及音樂人日京出羽人特別演出。

故事以誤闖王母娘娘時尚宴會的偵探為視角出發，從服裝到場景設計都具有隱喻元素，遇見拿著鐵扇的仙女、 手持傘象徵北方多聞天王的警探，亦處處可見猴子記號暗喻主題； 造型上以天宮圖騰刺繡服裝、葫蘆針織包、 緊箍咒造型面具與暗喻二郎神第三隻眼的警探證件套等配件， 交織一場帶有東西方元素的懸疑事件。

詹朴表示，品牌的服裝特色本來就具有很多東方傳統古典文化及奇幻色彩，且團隊也是一群從東方到西方的人，所以以《西遊記》為題，服裝上的緹花及印花就有不同類型跟角度的雲，穿過雲可見不同建築、田野、溪流等，還有品牌常見的恐龍及星星等元素。

此次發表的最新春夏時裝性感典雅，品牌更是大膽的玩針織鏤空，推出腰部挖空、露背、高衩等設計，讓人擔心是否會容易走光，詹朴說明，除了因應季節，時裝趨勢出現極短上衣或洋裝，針織簍空本來就是品牌特色，其中一件類黑色肚兜的上衣，靠的是衣領及具有弧度的胸型支撐，只要稍微用布料防護貼黏著就不會走光。

此次拍攝地點跟台灣熱門影集《茶金》一樣，都是在台北市定古蹟，位於大稻埕的台灣新文化運動紀念館，詹朴透露，初期鎖定狹長的場地，因為要符合走秀的伸展台，直到監製推薦，發現紀念館的樓梯很適合作為走秀的伸展台，因其對稱且具層次的結構，所以最後選擇這決定以樓梯為主拍攝，雖然最後剪出來的樓梯只有出現幾秒鐘，但實在太喜歡樓梯！

特別的是，金馬影帝莫子儀再次演出，這次更黏上小鬍子喜感現身，詹朴說，他這樣很像名偵探柯南里的毛利小五郎，扮演帶有黑色幽默的警探，希望呈現金馬影帝更俏皮的樣貌；此外，莫子儀也喊話詹朴，說自己大學是學服裝設計，之後換他設計時裝請詹朴走秀，詹朴表示非常期待！

以上圖片由品牌提供