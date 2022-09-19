新冠與流感疫苗可同時施打　台灣指揮中心：今年流感疫情會較嚴重　籲盡快接種

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內每年大約11月開始流感病例逐漸上升，到了12月底至隔年2至3月是流行高峰期，指揮中心指揮官王必勝提醒，今年流感疫情可能會比去年嚴重，主要是民眾防疫作為強度降低。

因新冠疫情肆虐，民眾加強自我防疫下，這兩年半來，台灣未發生流感大流行的情況，但隨著BA.5疫情疫情持續升溫，隨著冬天將至，流感流行期即將到來，王必勝今天下午在疫情記者會中表示，在臨床上，流感和COVID-19的症狀難區別，預估COVID-19的Omicron BA.5疫情高峰在9月，後續疫情發展不敢預測，且今年流感會比去年嚴重，流行高峰期將落在明年元旦至農曆過年前後。

以現階段分析，流感和COVID-19高峰期是不同的時間，加上民眾的「勤洗手、戴口罩」等防疫作為強度不如去年，因此推估今年底至明年初社區流感流行狀況會比去年嚴重，所以不論是公費或自費流感疫苗，都呼籲符合接種資格者踴躍施打。

王必勝指出，單以症狀難以分辨流感及COVID-19，所以即時快篩非常重要，現在COVID-19家用快篩取得容易，現在作法仍是傾向當民眾出現疑似症狀時，盡快使用COVID-19家用快篩，若檢驗結果為陰性，可到合約院所進行流感採檢及治療。

按照往例，流感疫苗於10月中左右開打，指揮中心發言人莊人祥說，COVID-19疫苗與流感疫苗是可以同時接種在不同手臂上，民眾也可以間隔施打，提醒可與醫師討論最適合的接種方式。