台灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超171.39億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/9/12~2022/9/16）外資在集中市場總買進金額為3,402.71億元，總賣出金額為3,574.10億元，賣超為171.39億元，另統計自2022年年初至9月16日止，外資總買進金額為12兆8,374.47億元，總賣出金額為14兆37.07億元，累計賣超為1兆1,662.60億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆1,516.98億元新台幣，占全體上市股票市值的39.97%，較9月8日的18兆2,105.73億元新台幣，減少588.75億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進182,225千股，賣出102,732千股，買超79,493千股；第二名：長榮航：買進94,294千股，賣出62,608千股，買超31,686千股；第三名：力積電：買進194,689千股，賣出165,446千股，買超29,243千股。

台灣證交所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：永豐金：買進75,150千股，賣出150,519千股，賣超75,369千股；第二名：中信金：買進99,898千股，賣出145,281千股，賣超45,383千股；第三名：華新：買進61,302千股，賣出85,009千股，賣超23,707千股。