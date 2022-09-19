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喝茶可降低糖尿病風險　但你喝足量了嗎？讓專家告訴你該喝多少....

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/19 16:57
根據一份數據分析報告顯示，喝茶與降低第二型糖尿病風險有關，但兩者間的關聯性取決於每天飲茶的量。(圖/pixabay)  

根據一份數據分析報告顯示，喝茶與降低第二型糖尿病風險有關，但兩者間的關聯性取決於每天飲茶的量。(圖/pixabay)  

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據一份數據分析報告顯示，喝茶與降低第二型糖尿病風險有關，但兩者間的關聯性取決於每天飲茶的量，而非頻率。

多年來，醫學上有大量研究證明喝茶有益身體健康，能改善心血管健康、降低罹癌風險等。因此有一組研究團隊試圖去驗證——喝茶與罹患第二型糖尿病風險之間的關係。

2022年歐洲糖尿病研究學會（European Association for the Study of Diabetes, EASD）年度會議上提出一份囊括20項研究、100萬位成年人的調查數據分析報告，該報告是綜合兩部分審查所得的結果，第一部分研究為追蹤5000名受測者長達12年的時間，其中大約半數的人有喝茶習慣，但在隨訪期結束時，喝茶和不喝茶的人罹患第二型糖尿病的風險相似。

因此，接下來研究人員將重點放在探索喝茶的量與罹患糖尿病風險的關聯性，結果發現，與不喝茶者相比，每天喝1到3杯者罹患糖尿病風險降低4%，每天至少喝4杯以上者，風險則降了17%。

該研究的主要負責人李霞英（Xiaying Li，譯音）說明，茶中所含的茶多酚可降低血糖，但可能需要足量才能發揮作用，這也就解釋了為何喝茶和不喝茶的人罹患第二型糖尿病的風險相似，因為我們沒有考慮到每日的總喝茶量。

喝茶可降低罹患糖尿病風險，那喝奶茶呢？李霞英在接受《衛報》訪問時提到，奶茶中的牛奶能提高茶類對健康的益處。但根據2022年一份新研究卻顯示，牛奶會中和掉茶所引起的胰島素敏感度，換句話說，可能會降低茶類對健康帶來的好處。

李霞英表示，雖然該研究屬觀察性，並沒有實質證據證明喝茶能降低罹患第二型糖尿病的風險，但研究團隊認為仍不能否定茶葉對健康的益處。
第二型糖尿病
茶多酚

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更新時間 : 2022-09-19 17:39 GMT+08:00

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