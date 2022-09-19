台灣光環境獎決選名單揭曉！南寮絕美新地標「波光市集」、鳴日廚房入列

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)第五屆「台灣光環境獎」今（19）日揭曉決選入圍名單，新竹漁港旁新地標「波光市集」、莒光號上的「鳴日廚房」等文化地標皆入圍。

台灣光環境獎由中強光電文化藝術基金會舉辦，希望鼓勵政府與民間單位創造優秀的光環境，今年入圍名單已於今日揭曉，入圍的九件作品包含，「鳴日廚房」、「1895乙未保台紀念公園」、「新竹光環境改善計畫」、「波光市集」、「釀光杯影．再現第五酒廠」、「讓光游於藝」、「台南竹溪月見橋」、「臺南市歷史城區光環境」、及「南華微光」。

評審團主席周鍊表示，今年參賽作品競爭激烈，入圍作品中，不僅首次出現整合城市及街區多件建物參賽的作品，亦首次出現如觀光列車、橋墩類型的公共設施，其中「鳴日廚房」、「台南竹溪月見橋」是今年入圍名單中入首次出現的公共設施類型，可見「台灣光環境獎」推動以來的累積與效益，尤其可見公部門對整體光環境思維的重視與提升。

鳴日廚房



(攝影/李國民)

鳴日廚房重新改造70年車齡的莒光號，空間上透過延展自然元素、放大窗框邊界等設計，創造乘客與山海的連結；並克服車廂電力等限制，改以暖色色溫，細緻的光線明暗規畫，使旅客得以在緩慢的鐵道旅行中，細細品味列車與窗外的光影風景。

台南竹溪公園月見橋



(攝影/羅慕昕)

位於台南竹溪公園的月見橋，設計延續台南古都木構造的傳統，猶如新月型態的木構曲橋，連接水岸兩側的紋理與機能。燈光設計透過橋體下方的投射燈，呈現結構美感；安裝橋面的投射燈及扶手LED燈，打亮擴張網欄杆並安全照亮橋面。幽微的燈光設計，彷若倒映水面的一抹新月，增添竹溪景致。

新竹光環境改善計畫



新竹光環境改善計畫-新竹菸酒公賣局(攝影/劉森湧)

「新竹光環境改善計畫」藉台灣燈會活動辦理之際，將新竹州廳、消防博物館、圖書館、美術館、影像博物館、護城河、新竹公園入口、菸酒公賣局、孔廟等９個地點重新進行夜間照明的改善，以永久性的燈光規劃，細緻地點亮古蹟建築立面，並整合都市節點與綠帶，創造日夜皆宜的步行城市。

臺南市歷史城區光環境



(攝影/楊士宏)

「臺南市歷史城區光環境」以位處古蹟、歷史遺跡最密集的中西區為核心，以孔廟為中心，改善孔廟及周邊街廓，包含葉石濤文學館、聞道出版社、神社事務所多棟建物的光環境。透過光的介入，重塑老城區的夜間表情，並與在地環境、景觀、文史及生活產生更多對話，展現出台南豐富的文化底蘊。

1895乙未保台紀念公園



(攝影/丰宇影像趙宇晨)

桃園的「1895乙未保台紀念公園」，建築體以「乙未之環｣象徵族群合作的歷史。燈光從客家藍染出發，設計出漸層而流轉的靛藍色光帶；紀念之牆上，象徵戰爭的槍孔痕跡在夜裡透出微光，述說著歷史傷痕的昇華。以勇敢的靛藍色之光隱喻土地的歷史，象徵不同族群的交流與融合。

波光市集



(攝影/丰宇影像趙宇晨)

位於新竹南寮漁港的「波光市集」，以海浪理念進行建築設計，是一座回應港區地景的濱海建築。照明設計上，著重於光源與建築語彙對應的關係，透過節制地由下打亮頂棚、勾勒牆體拱型輪廓，使夜裡的波光市集，由內而外透亮的光體，形成別於日間的特色風情。

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南華微光



(攝影/丰宇影像趙宇晨)

「南華微光」原為一所農村小學，廢校後進而轉型為服務社區與高齡者的地景公園，同時也是屏東農業數位科技化的教育創新與創業基地。建築設計以當地常見的環境脈絡轉化成為幾何地景，透過連續漸變的擋土牆，翻摺出大武山脈陵線的想像；微光與水霧順著稜線光暈蔓延，雲霧中訴說地方的集體記憶。

釀光杯影．再現第五酒廠



(攝影/楊士宏)

「釀光杯影．再現第五酒廠」是文化部文資局推動的文化資產園區，原為台灣菸酒公賣局第五酒廠，又稱台中舊酒廠。設計單位從減光出發，移除已失能與不合適的燈具，並著重空間元素表現，點亮歷史建築的立面，透過燈光重現酒廠獨有的歷史氛圍。

讓光游於藝



(圖/中強光電文化藝術基金會)

「讓光游於藝」為嘉義縣表演藝術中心，其建築深具傳統閩南式特色，透過重新整理、改善園區燈光照明，創造整體園區的夜遊體驗，同時兼顧安全及氛圍。夜間光環境亦可看作是日間的延伸，延續原有建築語彙之美，展現景觀及建築的對話與美感。

後續評審團將實際前往作品現場進行評選，並於11月25日頒獎典禮揭曉大獎得主。