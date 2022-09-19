各地乘車規定大不同 南韓男大生攜帶飲料上車遭拒載 怒罵司機無知

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）13日，南韓一名男大生搭公車時遭司機拒載，原因為他手上拿著一杯沒喝的飲料，遭拒載男大生痛斥司機無知，引起南韓網友公憤。

根據韓媒YTN報導，一名男大生A某拿著一杯外帶杯飲料上公車，司機告知飲料不可攜帶上車，但A某卻堅持上車，並怒嗆自己是名門大學的學生，是個有唸書的人，質問司機這項規定有何法律依據，並反覆嗆司機無知。

目擊者指出，Ａ某當時情緒激動，對司機人身攻擊，當時有名乘客看不下去，跳出來幫司機說話，表示確實有條文規定，禁止攜帶飲料及食物上公車。事實上，該規定為首爾地方議會所制訂，且具有法律效力，司機有權拒載攜帶食物上車之乘客。

各國搭乘大眾交通工具之規定及禮節不同，到國外旅遊時建議事先做好功課。在台灣，只要不在捷運站內或公車上飲食，皆可攜帶食物，而在韓國，搭乘地鐵及公車的規定卻不一樣。搭乘公車時，為避免食物流出造成他人不便，只有「完整密封好」的飲料及食物可攜帶上車，民眾常常拿在手上的外帶咖啡杯即無法攜帶上車，然而目前只有首爾有此規定。相反地，地鐵則並無規定禁止飲食，雖然在地鐵上飲食並不違反任何規定，但大多數韓國人並無在地鐵上飲食的習慣。

另外，在南韓搭乘公車的一些禮儀及習慣亦有不同。在韓國搭乘公車並不像台灣一樣需要招手，司機只要看到站牌有人皆會停下，上下公車皆須感應交通卡。即將到站下車前須按下車鈴這點則和台灣一樣。