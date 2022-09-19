（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東強震造成鐵路受損嚴重，交通部長王國材今天(19日) 表示，鐵路軌道有11處挫曲、隆起，3座鐵路橋梁出現位移等問題，修復處理預估要1個月以上，有段時間花東將以類火車替代。

台東強震造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落、列車出軌，王國材今天前往視察並接受媒體聯訪表示，台東昨下午發生規模6.8地震，加上前震及後續餘震，花東地區公路和鐵路受到很大影響。

台東18日下午發生芮氏規模6.8地震，位於花蓮縣富里鄉的台鐵東里站月台雨棚水泥塊掉落(上圖)，與420次柴聯自強號擦撞致出軌，有3節車廂向山側傾斜（下圖) 。中央社

王國材表示，公路部分，玉里大橋受損(下圖) 、路面突起或伸縮縫問題等，公路總局都在處理中，基本上不影響通車，會一面施工、一面通車。

台東縣池上鄉18日下午發生芮氏規模6.8強震，造成花蓮縣多處橋梁受損，其中玉里鎮玉里大橋橋面隆起破裂，工程單位19日已展開安全檢修，僅開放單線雙向通車，造成路況回堵。中央社

至於鐵路部分，王國材說，有11處鐵路軌道挫曲、隆起，會在25日前處理完畢，但比較嚴重的是橋梁，從北邊的萬榮到玉里、東里，有3座橋梁受損，有位移、橋台隆起等情形，問題比較大，修復要花較長時間。

圖表來源: 鐵路局 (紅框為TN後製)

王國材指出，整個工程團隊和顧問團隊都已投入，軌道處理比較容易，但3座橋梁有安全問題，需要鑑定評估如何處理，今天中午已委由顧問公司到場鑑定評估，目前預估修復時間要1個月以上。

王國材並表示，因應台鐵花東段受損情形，可能有一段時間，花東都會以類火車模式替代；類火車模式以公路客運接駁，每天上午6時至晚上8時，原則每站都停、1小時1班，但會視情況機動加班。

台東強震造成台鐵軌道受創，台鐵18日深夜宣布啟動「類火車」接駁花蓮到台東站，今天（19日) 一早有不少民眾排隊等候搭車，但部分民眾認為轉乘要花較多交通時間，退票取消行程。

台東昨(18日) 下午發生芮氏規模6.8地震釀災，尤其台鐵受創嚴重，不少軌道嚴重扭曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況，導致花蓮到台東段停駛。

台鐵局18日深夜宣布，在路線恢復前，啟動類火車模式:

花蓮至台東以公路客運接駁，採整點發車，但需在玉里站換乘。

接駁時間上午6時到晚間8時;

中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野等站。

中央社報導, 花蓮玉里站今天一早就有不少民眾排隊等候搭車，瑞穗第一班上午7時7分開出的車有15名旅客上車，各站上午8時後旅客也逐漸增多。

有排隊民眾說，不管是否較耗時，只要能回家就好。但也有部分民眾到了現場看到轉乘班次後，認為客運接駁要耗費較久的交通時間，決定退票取消行程。

【類火車再出動】台灣花東連日強震•台鐵3橋梁受損 交通部長王國材：修復估計超過1個月