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俄國戰況失利恐被中國拋棄？ 經濟學人：習近平還沒打算棄普丁而去

中國對俄烏戰爭的目標，只在於西方失和，而非俄國取勝

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/19 14:31
2022年9月16日，普丁與習近平在烏茲別克上合峰會會晤（圖／美聯社）

2022年9月16日，普丁與習近平在烏茲別克上合峰會會晤（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）俄國今年2月進攻烏克蘭之前，為了強調其與中國友誼甚篤，向外昭示了夥伴關係無上限。然而，普丁（Vladimir Putin）上週破天荒坦言，中國對戰事表達了「關切」，讓外界揣測這堅定情誼是否出現了裂痕。對此，經濟學人認為，習近平還沒打算斷開普丁。

俄烏大戰已打了七個月，烏克蘭本月中傳出捷報，陸續收復了數千平方公里的失土。根據路透，上週習普會，普丁罕見公開表示，中方對戰情有所疑慮，似透露出俄方感受到了來自好朋友的壓力。

期望俄中關係有所鬆動的人，或許開心得太早。經濟學人指出，就中國利益而言，俄國根本無須打贏這場仗，只要戰事拖延，讓美國主導的西方世界出現歧異，將美國塑造成歐洲凜冬將至、能源價格卻壓不下來的「肇事者」，中方就能漁翁得利。

本月稍早，中共第三號人物栗戰書赴俄時表示，俄國是被北約逼到牆角，為了維護國家安全，採取相應措施，中方表示理解並從不同方面予以「策應」。這番發言，外界的解讀是，中國的挺俄立場還未改變。

一名西方官員表示，俄國無論戰事失利或有所斬獲，對中國都是好消息。「俄國弱化，中國在雙邊關係就佔了上風。俄國戰勝，西方就是挫敗。」無論事態往何種方向發展，中國都沒有損失。

在俄國遭到國際半孤立的情勢下，中國坐享低價的石油與天然氣，日後還將以人民幣購買該國能源。為了保護自身利益，中國更懂得避免公開挑戰西方對俄的制裁，連普丁在與習近平見面前夕都曾表示，「我們的中國朋友是很厲害的討價還價者。」

不過，現下北京雖仍挺俄，耐性卻有極限。目前普丁的挫敗還在可接受範圍，但若對烏戰爭全面潰敗，這又是另一回事了。這意味莫斯科將陷入危險混亂，而民主政體將益加團結，寧可忍受經濟苦痛，也要捍衛立基於規則的國際秩序，這對極力「宣揚」西方勢力已衰的北京政權而言，絕不是好事。
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更新時間 : 2022-09-19 17:39 GMT+08:00

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