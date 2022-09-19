【9/19台灣本土+28,210／死亡+31】國內BA.5再升溫　占比近6成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增28,449例COVID-19確定病例，分別為28,210例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。



指揮中心表示，今日新增之28,210例本土病例，為13,177例男性、15,017例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案數人以六都最多，排名前六依序為新北市(6,028例)，臺中市(3,517例)，桃園市(3,403例)，臺北市(3,232例)，高雄市(2,166例)，臺南市(1,567例)。



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月16日，死亡日期介於6月6日至9月16日。





指揮中心說明，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(20例)，土耳其及菲律賓(各4例)，美國、新加坡、日本、英國及泰國(各2例)，中國、柬埔寨、馬來西亞及德國(各1例)移入。另197例感染國家調查中。入境日期介於今年8月9日至9月18日。



指揮中心統計，截至目前國內累計5,998,860例確診，分別為32,421例境外移入、5,966,385例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,579例COVID-19死亡病例，其中10,563例本土，另16例為境外移入。

新增247例Omicron亞型變異株確定病例：179例本土個案、68例境外移入

另外，國內新增247例Omicron亞型變異株確定病例，分別為179例本土個案(106例BA.5、73例BA.2)及68例境外移入(2例BA.4、59例BA.5、5例BA.2.75、2例BA.2)。



指揮中心指出，今日新增之106例BA.5本土個案，占上週所有已定序之179例的59.2%，為47名男性、59名女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分布為北部49例、中部30例、南部25例、東部2例，確診日介於今年7月22日至9月11日。

截至目前國內今(2022)年累計檢出430例BA.5、4例BA.4、2,452例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。





指揮中心表示，針對國內境外移入之BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為45例男性、21例女性，年齡介於10多歲至80多歲，入境日介於今年8月26日至9月10日。

BA.4個案：來自美國及奧地利(各1例)

BA.5個案：來自越南(9例)，美國及馬來西亞(5例)，法國及泰國(4例)，加拿大及韓國(3例)，德國、荷蘭、澳大利亞、印尼、菲律賓及香港(2例)，奧地利、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、瑞士、英國、捷克、塞內加爾、新加坡、瑞典、柬埔寨、蒙古、帛琉、挪威及日本(各1例)

BA.2.75個案：來自印度(3例)，新加坡及緬甸(各1例)移入

截至目前國內今年累計檢出BA.5為803例、BA.4為88例、BA.2.75為16例、BA.2為983例境外移入確定病例。



指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年9月14日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為90%，另BA.4變異株占比約為6%，迄今至少121個國家通報 BA.5變異株感染病例，已於歐美及亞太多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)病例增加，其中以BA.5.1、BA.5.2及BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。

指揮中心提醒，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。