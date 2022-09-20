〈財經主筆室〉星宇航空即將登錄興櫃交易　K董不一樣的天空讓人期待！

星宇航空(2646)最近好事連連， 最令人期待的應該是星宇航空即將登錄興櫃交易，不僅K迷可以參與 投資星宇航空，對星宇航空未來發展潛力有信心投資者， 也將可以從興櫃市場中買到星宇股票，台灣邊境即將開放， 預料將出現的爆發性旅遊熱潮，K董的天空的確讓人相當期待！

星宇航空最近利多消息不斷，首先是今年第二次辦理的27.5元現 金增資案，以每股認購價格12元發行，總計募得33億元的股款， 最近已全數收足股款，對星宇航空淨值提升幫助很大， 且這次的現金增資，傳張國明及鄭深池也都參與認購， 讓人對星宇航空未來發展多了一些想象空間。

其次，星宇航空首架自購的A350-900廣體客機聯貸案， 上周由董事長張國煒及合作金庫董事長雷仲達完成簽約， 此次聯貸案由合庫、華南及台企銀統籌主辦，並獲包括一銀、土銀、 農業金庫、台銀、彰銀、上海商銀及高雄銀等共十家銀行支持， 超額認貸比率高達152%，最終簽約金額為38.2億元。

星宇航空上周發布新聞，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增 比及年增比已連續4個月呈現正成長，為配合逐步提升機位需求， 各航線將持續增班，展望疫後旅遊潮， 星宇航空籌備新航點開拓飛行版圖，繼東京、 大阪和福岡定期航線後，自10月28日開航沖繩、札幌外， 同步也復飛越南峴港每天定期航班，並即日起於官網、App及各大 旅行社開放訂位。

最令人期待的是，星宇航空推動IPO的計畫， 已向櫃買中心申請登錄興櫃交易，9月28日將舉辦興櫃前法說會， 估計最快登錄興櫃時間為9月30日， 登錄興櫃後包括星粉及對星宇有興趣投資人， 都可以參與星宇航空的股票買賣。

另外，股票登錄興櫃前夕還為員工送大禮， 公司上周六證實為員工加薪。星宇表示，員工人數已超過1,900 人，其中3成任職滿3年以上，一路與公司打拼， 為感謝同仁的付出，也為接下來衝刺做準備，從9月份起進行加薪及 晉升作業，依個人年資及表現，整體加薪幅度約5%。

董事長張國煒除了很受員工愛戴外，本身也擁有相當多K迷。 根據統計，星宇航空在臉書的官網上就有超過34萬名粉絲， 而有關星宇航空的討論粉絲社團就有多達10餘個， 其中粉絲最多的一個社團的粉絲也有超過10萬成員加入。 星宇航空在臉書上的討論度向來很高，而這些粉絲都是K董的忠實追 隨者，也是星宇航空潛在客源之一。

星宇航空2021年總營收為7.96億元，較2020年營收3. 91億元，增加103.28%，稅後淨損30.19億元， 累計虧損69.34億，虧損已超過半個資本額遭航局要求增資， 今年4月完成增資40億，九成由董事長張國煒出資， 一成由員工認股，資本額自113.67億元增為153.67億元 ，8月底再增資27.5億元，以每股溢價12元發行， 增資後資本額為186.67億元。

星宇航空2022年上半年營收6.32億元，稅前虧損33.8億 元，上半年每股虧損達2.03元，比2021全年虧損金額還要多 ，且上半年淨值每股僅剩3.7元，財報數字並不好看，但由8月底每 股溢價12元現增順利完成增資，且銀行聯貸案超額認貸比率高達1 52%來看， 股東以及金融業者都十分看好星宇航空未來的發展潛力。

星宇航空於2018年創辦，2020年1月23日正式首航澳門、 峴港及檳城，剛開航即受到新冠疫情衝擊影響營運極大， 市場普遍認為星宇航空出師不利，對未來發展埋下陰影？但K董對航 空業的熱情，似乎不僅未被澆息，趁著這段疫情期間， 不僅完成星宇航空保稅大樓、飛機維修棚廠的設立， 期間更是增設多處航點，並取得更佳飛航時段， 為疫後營運增添極大能量。

隨各國邊境措施逐步鬆綁，星宇航空今年前8月客運營收， 較去年同期增加173%。星宇航空機隊也穩步擴張， 今年底前將再交付四架A321neo、一架A330neo以及兩 架A350廣體客機，總機隊數量將達19架， 將超越立榮及華信航空機隊數量，穩居台灣第三大航空公司，K董一 手打造的天空，在沈寂二年多後，台灣邊境即將開放， 星宇明年起開始將真正展翅高飛， 很多人對星宇航空的未來很有期待！