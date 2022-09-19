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創建全球最大虛擬電廠之一！台泥Atlante Co.獲歐盟基金挹注7.1億元　歐洲建置215座純綠電結合儲能充電站

台泥：Atlante建置的215個電動汽車快速充電站，包含700多個快充樁，可提供超過1400個快充車位，範圍涵蓋歐洲四大國，包括義大利70站，法國55站，西班牙55站，葡萄牙35站。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/19 11:50
台泥企業團董事長張安平與Atlante Co.CEO Stefano Terranova。(照片由台泥提供)

台泥企業團董事長張安平與Atlante Co.CEO Stefano Terranova。(照片由台泥提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台泥今(19)日表示，其子公司NHOA旗下Atlante Co.取得「歐洲設施連接基金」(CEF Fund) 約新台幣7.1億元的資助計畫，預計在義大利、法國、西班牙和葡萄牙建置215個、100%使用綠電並且結合儲能的電動車快速充電站，一旦開發完成，將與國家電網整合，創建全球最大的虛擬電廠之一。

台泥表示，「歐洲設施連接基金」是歐盟重要的融資工具，旨在支持歐洲建設新的交通基礎設施或是修復和提升現有的交通基礎設施。透過替代燃料基礎設施(AFIF)提案，歐盟將提供歐洲24項交通計劃，共2.925億歐元的財政支援，包括設置電動車充電站、建置加氫站和機場地勤服務的電氣化。

專責發展電動車快充基礎設施的Atlante已提交並獲得兩項資助計畫、共2270萬歐元(約新台幣7.1億元)，建置215個電動汽車快速充電站，包含700多個快充樁，可提供超過1400個快充車位，範圍涵蓋歐洲四大國，包括義大利70站，法國55站，西班牙55站，葡萄牙35站。

台泥指出，目前公路運輸佔歐盟碳排放量的70%，加上歐盟目標到2050年將排放減少90%，因此歐盟迫切需要加速朝向綠色運輸轉型，擺脫對化石燃料的依賴。台泥說，有了歐盟資金的支援，Atlante Co.將能加快推動充電站的建置，為現有和未來的電動車主提供更多的充電選擇。

台泥進一步表示，Atlante Co.快充站將位於全歐交通網絡(TEN-T)沿線、停車場和城市中心點。所有充電站100%綠電供電，並且全部採用模組化設計，搭配儲能系統，以管理離尖峰充電以及太陽能發電。一旦開發完成，將與國家電網整合，成為全球最大的虛擬電廠之一。

Atlante Co.正積極開展南歐最大且為使用再生能源結合儲能的快速充電網路，目標是2025年在義大利、法國、西班牙和葡萄牙安裝5000個快速和超快速充電樁，到2030年建置超過3.5萬個。
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