猴痘在中國現蹤 專家籲民眾「勿碰觸外國人」 輿論譁然

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國16日通報第一起猴痘案例，一名流行病學家的「專業」呼籲，竟然是要民眾不要觸摸老外？這項充滿歧視意味的叮嚀一出，立刻在網路掀起論戰。

重慶16日通報一例境外移入猴痘案例，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友17日在微博發文，除了呼籲大家當心漏網之魚，也提出了「不要同外國人發生肌膚直接接觸」、「不要同近期（三周內）從境外回國的人發生肌膚接觸」、「不要同陌生人發生肌膚接觸」等建議。

根據CNN，吳尊友的警告，獲《環球時報》等各大官媒轉傳，籲各方加強監控，謹慎防範。然而，歷經將近三年的嚴苛防疫禁令、封城措施，犧牲了太多的人們，早已身心俱疲。沮喪、憤怒情緒瀰漫留言區，網友不滿政府因噎廢食的建議，民與官的緊張關係，更緊繃了。

部分人士贊同他的看法，但更多的是批評，稱此種建言未免太歧視、太傷人，簡直就像新冠肺炎（COVID-19）爆發之初，海外亞洲人遭受的仇視與暴力。對吳尊友說法感到不可思議的網友直言，「不愧是我國首席喉舌講出的話，歧視、排外、反科學。」

有人提到，許多中國的外籍人士，近期並未出境，如此做法並不合理，難道要對方「出示護照」？也有網友指出，疫情剛爆發時，許多外國朋友為中國人發聲，強調「中國人不是病毒」，但當疫情獲得控制，外籍人士遭到歧視時，中國人卻選擇沉默以對。