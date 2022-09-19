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吃出快樂　英國研究：多吃水果有益心理健康　常吃鹹零食好憂鬱

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/19 11:43
根據心理學網站「PsyPost」報導，飲食的種類、攝取頻率，都會直接影響心理健康。(圖/pixabay)

根據心理學網站「PsyPost」報導，飲食的種類、攝取頻率，都會直接影響心理健康。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據心理學網站「PsyPost」報導，研究顯示，飲食的種類、攝取頻率，都會直接影響心理健康，多吃水果者能減少憂鬱的情況，而常吃鹹零食者，焦慮頻率則較高。該研究發表於《英國營養學雜誌》。

近年來，為了研究治療憂鬱症的方法，科學家們開始思考能否藉由飲食習慣來改善心理健康。研究作者Nicola-Jayne Tuck與其團隊進行一項研究，以探討飲食的營養豐富度是否影響認知功能，並進一步影響心理健康，同時還調查了食用水果和蔬菜的頻率和數量的影響。

研究團隊針對英國各地共428名成年人進行調查，並將年齡、整體健康度、運動習慣、生活方式（抽菸、喝酒或運動等）列入考量；受測者須提供一個月內每天食用水果、蔬菜、甜食（蛋糕、餅乾等）和鹹味零食（薯片等）的頻率，以及每天食用多少份水果和蔬菜， 並進一步完成抑鬱、焦慮、壓力等心理健康的線上問卷調查。

結果顯示，常吃水果者（非攝取份量較高）認知錯誤的情況比較少，產生負向情緒的狀況亦較少，而常吃鹹味零食者常有認知錯誤的情況，易產生較差的心理狀況，包含焦慮、壓力和抑鬱等，幸福感也較低。

有趣的是，研究還發現，蔬菜的攝取頻率與心理健康無相關。研究人員解釋，蔬菜與水果都富含抗氧化劑、維生素、礦物質、膳食纖維，這些都是有益於大腦健康的營養元素，但這些營養素容易在烹煮的過程中因高溫而流失，因此能生吃的水果，對心理健康的影響較明顯。
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更新時間 : 2022-09-19 12:52 GMT+08:00

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