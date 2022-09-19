破紀錄！TAIWAN PLUS生活節重返東京吸引20萬人參加　滅火器舒米恩與日民眾為台祈福

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 中華文化總會（以下簡稱文總）於17日及18日在日本東京舉辦TAIWAN PLUS生活節，聚集70個台灣品牌及9組表演團體，共吸引20萬人次參與，刷新活動開辦3屆以來最高紀錄。

TAIWAN PLUS生活節自2018年舉辦，受到疫情影響2020年及2021年停辦，今年重返東京上野公園，和誠品一同主辦，不僅可吃到台灣夜市小吃，還有滅火器、黃玠等帶來精彩表演，首日許多品牌的美食都在幾小時內賣光，最後一日雖有下雨但不影響民眾熱情，現場氣氛熱鬧。

文總表示，TAIWAN PLUS 台灣吉日生活節本屆邀請滅火器樂團、舒米恩、黃玠、米莎、吳汶芳、吾橋有水、舞思愛、羅文裕及雷昇傳藝劇團登台表演。活動壓軸的滅火器樂團，特別演唱〈繼續向前行〉等曲目，還有以「日台友情」為主題的歌曲〈希望の明日〉，充滿渲染力的歌聲、傾訴遇到困難一起面對的真摯情感，感動許多日本朋友。

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因台灣東部發生地震災情，舒米恩及滅火器樂團在舞台上得知後，透過翻譯邀請日本朋友共為台灣祈福；另外，東奧會徽設計者、日本知名藝術家野老朝雄，一連兩天現身會場，並且留到最後聆聽滅火器的演出。

主唱楊大正也在演唱〈晚安台灣〉前說，今天台灣發生地震，他的手機收到很多關心，除了台灣的親友，還有很多是日本朋友對台灣的祈福，讓他非常感動，「台灣和日本每一次遇到困難，總是互相扶持，過去、現在和未來都一樣！」還有現場日本民眾聞訊後，因心繫台灣而落淚。



（圖/文總提供）



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