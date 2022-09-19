中國若攻打台灣？拜登：美國也會「出兵」協防台灣

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）美國總統拜登18日(周日) 在接受電視節目專訪時被問到，若中國出兵攻打台灣，美國是否會協助防衛台灣，拜登斬釘截鐵地說「會」；他也說，美國早就這麼做了。

周日在CBS 60 Minutes節目專訪時，拜登被問到幾個敏感議題，但他這回亳不遲疑與模糊遮掩，給了一個明確肯定的答案。

主持人接著問拜登，所謂的「協助防衛台灣」，不是像在烏俄戰爭中，美僅提供烏克蘭武器，而是真的派美國士兵來台防衛，拜登同樣回答「是」。

表態最明確的一次

路透社觀察，這可說是拜登在台海安全議題上，美國軍隊是否協防台灣表態最明確的一回，報導也預料將再度激怒北京。

去年十月，拜登被問及美國是否願軍事協防台灣，拜登說依照美台協議（台灣關係法）「他們有義務提供（台灣）武器防衛」；今年五月，被問到同樣問題時，拜登同樣給予肯定答案，指這是美國對台的承諾。

路透社接著詢問白宮發言人針對拜登在節目上的發言回應，發言人只說美國對台政策從未改變。

美對台政策未改變

不過，拜登在同樣的專訪中又重申：「美國不支持台灣獨立」，以及「一個中國」的立場，也就是華府承認北京而非台北代表中國。

「我們不鼓勵台灣獨立，這是他們自己的決定（that's their decision）」，他說。

拜登的亞太政策策士、美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）過去以來就反對改變對台「戰略模糊」的立場，指其弊遠多於利。

這項預錄專訪是在上周進行，拜登周一人已在英國準備參加英女王伊麗莎白二世於倫敦西敏寺的國葬。

台灣外交部19日作出回應並表達感謝。外交部發言人歐江安表示，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全。