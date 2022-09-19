豐富台灣阿里山腳下部落旅遊第一站　鄒族逐鹿文創園區啟用

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處接手興建的「鄒族逐鹿文創園區」近日在鄒族長老祈福之下開幕，阿里山管理處表示，該園區是一個充滿部落文化、技藝傳承和觀光發展的園區，未來將可提供遊客在阿里山國家風景區轄區入口處就能先體驗鄒族的文化之美。

阿里山管理處表示，逐鹿部落是由一群受莫拉克風災重創家園，被迫遠離家鄉，遷居至阿里山山腳下，由8個原民部落居民所組成的部落。為促進及推廣阿里山國家風景區原住民觀光產業發展，充實旅遊服務機能，並使遠離部落的原民朋友可藉由傳統文化與技能，在逐鹿永續發展。部落中原本規劃一處「鄒族逐鹿文創園區」，由嘉義縣政府提供土地、行政院原住民族委員會、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處共同挹注經費，於2022年7月竣工後，由得標業者於9月17日開幕啟用。

阿里山管理處還說，逐鹿部落內因阿里山管理處建構計畫投入重新規劃後，街道井然有序，家戶外觀以文化圖騰意象裝飾，聚落內鄒族意象的雕刻、彩繪創作和園藝植栽等各具特色，可說是鄒族藝術村。除了部落工藝、農特產品展售外，逐鹿部落也成立合作社，共同經營梅花鹿園區餵鹿、射箭、洗愛玉等體驗活動深受遊客喜愛，已成為阿里山旅行的重要打卡景點。

阿里山管理處說，鄒族逐鹿文創園區開幕是鄒族部落的大事，包括鄒族達邦社汪啟德頭目、鄒族特富野社汪義福頭目等率領部落族人熱情參與。整個園區是一個充滿部落文化、技藝傳承和觀光發展的園區，進而串連嘉義縣番路鄉觸口周邊旅遊點，延伸整條阿里山公路的旅行豐富度。未來將可提供遊客在阿里山國家風景區轄區入口處就能先體驗鄒族的文化之美。

交通部觀光局長張錫聰出席該活動時表示，很榮幸能站在這裡參與「鄒族逐鹿文創園區」的開幕啟用典禮，見證阿里山鄒族從2009年莫拉克風災後，一直以來這些族人在山下，透過中央、地方在軟硬體的協助，共同打拼經營，歷經十幾年來的努力，才有今天的成果。他更表示「鄒族逐鹿文創園區」是一個重要里程碑，期待未來繼續透過公私部門協力，發展阿里山地區的觀光旅遊，讓國內外遊客更深度認識台灣之美。