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【快訊】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震全台有感 震央在花蓮縣卓溪鄉

凌晨則有多起規模4左右的地震, 震央均再臺東縣池上鄉

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/19 10:24
【快訊】台灣9/19再震! 上午10時5.9地震全台有感 震央在花蓮縣卓溪鄉

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導） 根據中央氣象局提供的資訊:

【 第137號 #顯著有感地震 #地震報告
地震時間：111年09月19日10時07分45秒
震央位置：北緯23.43°　東經121.32°
震源深度：13.4公里
芮氏規模：5.9
相對位置：花蓮縣政府南南西方 69.0 公里 (位於花蓮縣卓溪鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度5弱
　5弱：紅葉
　4級：玉里、富里、光復、磯崎、西林、水璉、鹽寮
　3級：銅門、花蓮市、西寶、太魯閣
　2級：秀林、和平
● 臺東縣地區最大震度4級
　4級：長濱、成功、池上、利稻
　3級：海端
　2級：東河、鹿野、臺東市、綠島
　1級：卑南、太麻里、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度4級
　4級：玉山、信義鄉
　3級：日月潭、合歡山、名間、國姓、南投市、奧萬大
　2級：魚池、埔里
● 嘉義縣地區最大震度3級
　3級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
　2級：大埔
● 雲林縣地區最大震度3級
　3級：斗六市、土庫、水林、古坑
　2級：草嶺、四湖、麥寮
● 臺中市地區最大震度3級
　3級：梨山
　2級：德基、霧峰、烏石坑、大甲、梧棲
　1級：臺中市
● 嘉義市地區最大震度3級
　3級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度3級
　3級：員林、彰化市、大城
● 臺南市地區最大震度3級
　3級：善化
　2級：楠西、東山、新化、佳里、永康、臺南市、七股
● 宜蘭縣地區最大震度3級
　3級：南山
　2級：澳花、南澳、武塔、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城、蘇澳
　1級：龜山島
● 苗栗縣地區最大震度3級
　3級：鯉魚潭、三義
　2級：苗栗市、南庄、竹南
● 新北市地區最大震度3級
　3級：五分山
　2級：新北市、五股、淡水
　1級：新店、雙溪、萬里、石門
● 高雄市地區最大震度2級
　2級：桃源、甲仙、旗山、楠梓
　1級：六龜、高雄市、壽山
● 屏東縣地區最大震度2級
　2級：九如、屏東市
　1級：三地門、新埤、小琉球、恆春
● 桃園市地區最大震度2級
　2級：三光、桃園市、新屋
　1級：中壢
● 新竹縣地區最大震度2級
　2級：關西、竹東、竹北市
　1級：五峰
● 新竹市地區最大震度2級
　2級：新竹市
● 臺北市地區最大震度2級
　2級：臺北市
　1級：陽明山、木柵
● 澎湖縣地區最大震度1級
　1級：馬公市
● 基隆市地區最大震度1級
　1級：基隆市

【 第136號 #顯著有感地震 #地震報告

發震時間：111年09月19日02時41分48秒
震央位置：北緯23.09°　東經121.2°
震源深度：6.1公里
芮氏規模：4.1
相對位置：臺東縣政府北方 37.8 公里 (位於臺東縣池上鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
　4級：池上、海端
　2級：東河、成功、利稻、鹿野
　1級：卑南
● 花蓮縣地區最大震度3級
　3級：富里
● 高雄市地區最大震度1級
　1級：桃源
● 南投縣地區最大震度1級
　1級：玉山、奧萬大
● 雲林縣地區最大震度1級
　1級：斗六市、古坑
● 嘉義縣地區最大震度1級
　1級：太保市

【 第135號 #顯著有感地震 #地震報告
發震時間：111年09月19日02時21分10秒
震央位置：北緯23.1°　東經121.21°
震源深度：7公里
芮氏規模：4.4
相對位置：臺東縣政府北方 38.5 公里 (位於臺東縣池上鄉)
各地震度級：
● 臺東縣地區最大震度4級
　4級：池上、海端
　2級：成功、東河、利稻、鹿野
　1級：卑南、長濱、綠島
● 花蓮縣地區最大震度4級
　4級：富里
　1級：玉里、紅葉
● 高雄市地區最大震度1級
　1級：桃源
● 南投縣地區最大震度1級
　1級：玉山
● 雲林縣地區最大震度1級
　1級：草嶺、古坑
● 嘉義縣地區最大震度1級
　1級：太保市
● 彰化縣地區最大震度1級
　1級：員林

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