經常腹瀉、血便別當清宿便 「潰瘍性結腸炎」延誤就醫大腸癌風險增1.73倍

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）腸腸出狀況、治療別輕忽！小芸20歲時開始嚴重腹瀉，有便祕宿疾的她，原本心想「趁機清宿便」，但腹瀉竟演變成吃完東西就拉血便，直到發燒昏倒送醫時、血色素不到正常值的一半，才確診為「中重度潰瘍性結腸炎」。醫師表示，潰瘍性結腸炎若未治療，會增加腸穿孔、狹窄，甚至是大腸癌的風險。

潰瘍性結腸炎好發青壯年族群！症狀非特異，可能與其他疾病混淆

台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源指出，「潰瘍性結腸炎」是發炎性腸道疾病的一種，好發於20-40歲的青壯年族群，主要是因為人體腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度及持續性的免疫發炎反應。

依據健保重大傷病登記，我國潰瘍性結腸炎盛行率每10萬人口約有13名。近年發生率及盛行率逐年上升，盛行率14年大幅增加5.1倍，甚至會提高1.73倍大腸癌風險。推測除了與國人飲食西化、環境變遷有關，推測「國人對發炎性腸道疾病認知提升」也是重要原因。

值得注意的是，潰瘍性結腸炎疾病症狀包括持續腹瀉、腹痛、血便、大便解不乾淨感覺等，並不具特異性，與大腸激躁症、感染性腸炎，甚至大腸癌等疾病症狀類似，以致部分患者未能警覺與及時就醫。

王鴻源說，據英國研究顯示，1/10的發炎性腸道疾病患者，確診前曾被診斷為大腸激躁症，且有3％被當成腸躁症長達5年甚至更久的時間。因此建議民眾若持續3個月出現腹痛、腹瀉等應儘速就醫鑑別診斷。

其實，臨床醫師在診斷潰瘍性結腸炎時，除了問診了解患者過往病史、臨床表現之外，會透過大腸鏡檢查黏膜發炎與潰瘍的分布，加上病理組織切片確認診斷，並排除其他感染性腸炎。必要時，還需加上核磁共振、電腦斷層等影像檢查，才能確定診斷。

「吃著飯、想著馬桶」 患者生活品質大受影響

「因為我過往便秘最嚴重時一到兩週才上一次大號，瀉藥有時吃到十幾顆也沒用。所以一開始出現腹瀉症狀時，心想趁機清一清大腸也好，所以沒有積極就醫。」小芸說，後來開始血便，而且一吃東西五分鐘內就要跑廁所，嚴重時「拉出來整個馬桶都是血」。

而讓小芸不得不就醫，起因於發燒、昏倒住院，經過檢查，小芸才知道自己整段大腸都發炎，嚴重貧血，光是輸血就輸了四、五袋。當時住院整整一個月的小芸幾乎都沒吃、靠營養針支撐。

但，這卻不是小芸唯一一次住院，她說，因為潰瘍性結腸炎發作，後來幾乎每年要住院一次，每次平均住院都要住兩週到三週，直到接受生物製劑的治療，病況獲得較好控制，終於擺脫年年發作住院的夢魘

潰瘍性結腸炎反覆發作 小心併發腸癌

林口長庚醫院胃腸肝膽科系副教授李柏賢指出，發炎性腸道性疾病若沒有在早期接受有效的治療，好好的控制發炎，腸道就會因為反覆發炎、潰瘍，產生膿瘍、瘻管、狹窄、阻塞、穿孔或是癌症等嚴重併發症，進而需要切除部分腸道。其中潰瘍性結腸炎導致大腸癌的風險又比克隆氏症高，但是隨著腸道發炎程度的改善，腸癌風險也大幅下降，進而減少腸道手術。此外，在生物製劑的年代，潰瘍性結腸炎病友的腸切除率下降一半以上。顯示積極有效、精準控制發炎，可以大大改善疾病預後，有效避免併發症發生。

此外，潰瘍性結腸炎的影響不僅止於腸道，部份病人會有腸道外症狀，最常侵犯器官為關節、皮膚及眼睛，會造成周邊關節炎、脊椎炎、結節性紅斑、壞疽性膿皮症、眼睛虹彩炎等等，影響生活品質。

此外，有些研究指出長期慢性發炎也會增加心腦血管以及周邊血管阻塞的風險，所幸這樣的風險會隨著全身性發炎的控制而下降。值得注意的是，腸道外症狀四分之一出現在診斷發炎性腸道疾病之前，因此若有相關症狀合併三個月以上肚子痛、拉肚子、血便、貧血以及體重減輕，則須盡早就醫，排除發炎性腸道疾病的可能性。

目前健保針對中重度潰瘍性結腸炎給付多種生物製劑，病友可以和醫師討論使用的可能性，幫助盡早達成停類固醇、規律用藥、黏膜癒合等3大治療目標，找回快樂自在的生活。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系副教授李柏賢提供