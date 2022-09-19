跨足各領域創新發展和新創投資趨勢　北美台灣科技年會美國矽谷登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）後疫情時代第一場連結台灣與矽谷、跨足各領域創新發展和新創投資趨勢的實體和線上的「北美台灣科技年會」於美國時間17日在矽谷Santa Clara揭幕，該活動吸引逾千名台灣人的實體參與及上萬人的線上互動，現場產、官、學界的熱烈交流，將台灣與美國矽谷的連結建立全新的里程碑。

年會主席暨矽谷影響力基金會執行長謝凱婷表示，矽谷這兩年相當精彩。經歷了美股熔斷、居家避疫、種族運動、加州野火、疫情加上貨幣寬鬆造成的資本市場大狂飆，讓舊金山與矽谷在年成為全球獨角獸最密集的城市與區域，在這個過程中，一直思考如何連結資源豐富的北美與台灣正準備向國際大展身手的團隊。

謝凱婷還說，從2020疫情爆發後至今，這絕對是後疫情時代北美最大的線下台灣人活動，5大領域創新論壇，超過25位在各領域具有卓越影響力的重量級講者，為矽谷與台灣建立一個嶄新的連結模式。相當期待藉由這次的活動，讓大家更了解北美台灣人的產業聚落，並建立緊密又正向的北美台灣人生態圈，連結台灣與美國的資源，讓各個產業和城市、國家的台灣專業協會能緊密串聯互相幫忙。

由矽谷影響力基金會及台灣全球天使投資俱樂部TGA共同主辦的「北美台灣科技年會」主題橫跨人工智慧&資料科學、半導體硬體、 生物科技、新創投資、Web3等五大領域。論壇開場主講者為MIT教授知名生物科技創業家盧冠達博士Tim Lu，與矽谷成功女性創業家江夢熊博士Michelle Kiang，分享其難得的創業和投資之經驗。

對於五大論壇的部分，主辦單位表示，「『人工智慧 & 資料科學』新零售狂潮，由人工智慧和數據科學引領的商業新生態」，主講者為台灣資料科學社群創辦人，前Linkedin 數據總監. 管其毅、全世界最大手作設計師平台Etsy.資訊長謝居呈、北美最大知識平台 Quora 前機器學習首席Ching Fong (CF) Su。主持人則為金融科技Affirm 資深數據經理 Nina Tseng。

「『生物科技論壇』3倍速的後疫情時代，生物科技的創新趨勢與挑戰」，主講者為加州大學柏克萊分校公衛學院院長 Michael Lu、知名生物科技新創Octant Bio 策略副總 Hannah Shen、MIT教授知名生物科技創業家盧冠達博士Tim Lu，主持人則為生物科技公司Twist Bioscience 資深科學家 Linya Wang。

「『新創投資論壇』從創業走向投資之路: 如何從成功創業家，成為慧眼獨具的矽谷投資人，主講人為創業之神陳五福、吉他英雄創辦人黃中凱、無名小站創辦人簡志宇。主持人: 日本富士通Fujitsu 創新經理 Austin Hwang

「『硬體創新論壇』從0到1，研究室走向市場化的硬體創新之路」，主講者分別為太空科技加速器FP Solutions 創辦人 Lewis Hong、晶心科技 Andes 營運長 Emerson Hsiao，矽谷成功女性創業家江夢熊博士Michelle Kian，並由Nvidia 資深工程師 Po-Hsuan Wei擔任主持人。

「『Web3未來論壇』翻轉未來世界，Web3的經濟模式與社群生態, 虛擬與實體的價值整合鏈」，主講人分別為國際資安與區塊鏈創業家 XREX 創辦人黃耀文、Blockchain Founders Fund投資總監Tobias Bauer、區塊鏈基金會 Filecoin Foundation創辦人Clara Tsao，主持人為Web3基金Iterative Venture 創辦人Richard Chen。