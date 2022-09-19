【災情綜合】花蓮道路多處坍方•遊客受困　台東納骨塔上千骨灰甕破損　桃園羽球場天花板塌落

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(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 9/18台東強震，花蓮富里鄉六十石山道路多處落石坍方，400多名遊客受困山區，富里鄉公所昨(18日) 搶修時有人員遭土石沖落送醫，蘇花改工程處今天(9/19) 支援人力及機具持續搶通。

台東池上18日發生強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因坍方受阻，上百名遊客受困山區。（Kolas Yotaka競選團隊提供）中央社

台東18日強震，花蓮富里鄉六十石山道路多處落石，聯外道路受阻，約400名遊客受困山區，蘇花改工程處19日支援機具及人力，協助搶通。（富里鄉公所提供）中央社

富里鄉長陳榮聰今上午說明搶修狀況，昨接獲通報後，立即由清潔隊人員上山搶修，因餘震造成土石崩落，32歲陳姓清潔員閃避不及遭波及，腿部開放性骨折，送醫後生命跡象穩定，搶修工作今天重啟。

陳榮聰指出，公路總局蘇花改工程處支援機具及人力，上、下山2條道路同時進行，上山道路全長約6公里，上午從3.5公里處開始清理，目標今天搶通上山道路，將受困遊客引導下山。

陳榮聰說，已有公所人員、消防人員步行上山，救援受困途中遊客及安置山區民眾，目前山區安置遊客約400多人，由當地民宿業者提供住宿及餐食，費用將由花蓮縣府支應，評估山區物資可支應到今天。

另外，玉里鎮赤科山也因道路坍方，約94名遊客受困，赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，主要聯外道路仍未搶通，有領隊安排車輛改道接駁民眾下山。

中央社19日報導, 花蓮赤科山、六十石山產業道路多處落石坍方，近百賞花遊客半路遇地震，進退不得受困，警消與居民等協助下被安置到山區民宿、農家；大型機具也協助清坍加速搶通中。

18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震。花蓮地區多處道路受損，其中花蓮縣赤科山與六十石山聯外道路坍方嚴重致民眾受困山區，除花蓮縣消防局特搜大隊、玉里警分局及山區熱心義消、居民協助民眾脫困，交通部公路總局也調派大型機具全力協助救災。

公路總局表示，共動員4部挖土機、3部卡車前往六十石山支援花蓮縣政府清坍搶修，另動員挖土機4部、卡車4部協助赤科山辦理清坍搶修，並已協助包含一名孕婦及兩名腳受傷共17名民眾先行脫困，由救護車配合接送就醫。

公路總局將持續動員人力、機具積極協助花蓮縣政府加速搶通，並協助民眾盡快脫困。

協助搶救的義消表示，到凌晨2時許搶救仍在進行，在特搜人員協助開路下，民眾拉繩爬碎石陡坡繞過崩塌處，當下清點人數共88人，有2人要下山，86人留宿赤科山。

台東池上強震，花蓮富里鄉六十石山、花蓮玉里鎮赤科山聯外道路因落石封閉，上百名遊客受困山區，當地旅宿業者18日免費供餐食及住宿就地安置。

台東池上強震，花蓮富里鄉六十石山聯外道路因落石封閉，上百名遊客受困山區，當地業者免費提供餐食及住宿安置遊客。（張素華提供）中央社111年9月18日

台東9/18發生規模6.8地震，花蓮富里鄉六十石山區道路因坍方落石受阻，玉里警方獲報有包括小孩、老人在內9名遊客在半山腰進退不得，警員徒步上山救援，平安救下山。（玉里警分局提供）中央社

因正值金針花季又是週末假日，花蓮兩大金針花山18日有不少遊客山上賞花，卻遇地震受困山區。

中央社18日晚間引述富里鄉農會總幹事張素華說，下午2時多發生地震後，山區聯外道都因落石坍方，交通受阻，一度斷訊，直到下午才聯繫上山區業者及協助交通疏導的管制人員。

張素華指出，據山區工作人員統計，受困遊客約上百人全數平安，目前山區斷水、斷電，業者主動提供食物，也安排住宿地區，有遊客不敢住屋內，選擇睡在車上或搭帳篷露營。

張素華說，目前山區食材可供給受困遊客約一至兩餐，若下山道路未能搶通，可能要以空投食物方式補給。

張素華說，有接獲民眾通報，疑有遊客往阿眉溪下山方向遇到落石受困路邊，經警義消徒步上山，晚間8時許尋獲受困9人，包含老人及小孩，將下山由農會協助安置。

赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，有部分遊客冒險經其他產業道路下山，山區電話訊號中斷，只能憑微弱訊號報平安，且山區停電，不確定糧食能維持多久。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka來自花蓮玉里鎮，她18日透過臉書指出，即日起停止競選活動，透過臉書分享即時災情狀況。

鹿野鄉納骨塔牆面倒塌

1000個骨灰甕破損

台東強震導致鹿野鄉納骨塔骨灰甕牆面倒塌，約1000個骨灰甕破損，許多骨灰和骸骨混一起(上圖, 中央社)，台東縣政府和鹿野鄉公所研議將以聯合牌位或環保葬方式處理。

台東17、18日連續發生強震，鹿野鄉興建約20年的鄉立納骨塔，1至3樓2200個櫃位，約1000個骨灰甕受損，民眾關心後續處理。

中央社19日引述台東縣政府民政處長鍾青柏說，17日晚大地震導致約800個骨灰甕破損，18日下午又一起強震，情況加劇，合計約1000個破損。

他說，納骨塔災損分3種情形，第1種僅有納骨櫃傾斜，骨灰甕並未破裂，將納骨櫃扶正修復並加強防震的作法即可，這個比較單純；第2種是骨灰甕有破裂，但並未與其他安厝者的骨灰骸混合，將購置骨灰甕重裝後安置櫃位。

鍾青柏說，最嚴重的是納骨櫃倒塌且多數骨灰罈甕破裂，安厝者的骨灰已混合難以分辨，經與鹿野鄉長李國強研商處置方案後，鄉公所將會以最快速度通知家屬並召開協調會，將舉辦莊嚴慰靈法會後，再以聯合牌位或環保葬方式以告慰先人英魂。

八德羽球場天花板輕鋼架塌落

導致1人受傷

桃園市八德國民運動中心受到台東強震影響，羽球場天花板輕鋼架塌落1人受傷（上圖, 中央社) 。桃園市長鄭文燦19日說，將實勘及工程書圖比對調查是否有結構損壞，以客觀態度查出原因後進行修復。

鄭文燦上午前往桃園市議會列席市政總質詢前，接受媒體聯訪。他表示，昨天(18日) 在第一時間就到現場查看情況，主要是天花板的隔音板及輕鋼架掉落，他再度向受傷及事發時在現場運動的民眾表示歉意。

鄭文燦指出，八德運動中心已使用1年，市府會請新工處、體育局等透過現場實勘，並針對相關的工程書圖做比對，主要是天花板工程及最近完成的燈光工程，是否有任何結構上的損壞，市府會用很客觀態度查出原因後進行修復，安全無虞後恢復使用。

對此，鄭文燦表示，八德運動中心已使用1年，最近的確因為羽毛球愛好者較多，擔心有眩光問題，營運單位在5樓球館增裝燈光工程，燈光工程剛完工，這部分市府會很客觀地查清楚。

鄭文燦說，地震當然會帶來搖晃，但為什麼會斷裂，原因在哪裡會查清楚，因為類似設計，在其他運動中心也有使用，但因八德國民運動中心是最近才加裝了燈光工程，這是營運單位負責施作完成，市府會查清楚。

桃園市政府體育局指出，八德國民運動中心去年10月12日正式營運，委託中國青年救國團營運管理，體育局將協助督導營運場館在安全無虞狀況下再次開放。經過調查，其他國民運動中心都未因這次地震受損。

【9/18災情綜合】花蓮道路多處坍方•遊客受困山區 台東鹿野納骨塔上千骨灰甕破損 桃園八德羽球場天花板塌落

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