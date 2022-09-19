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外媒譽地表最大！台灣雲門戶外公演《霞》振奮人心　吸引2萬名觀眾齊聚兩廳院藝文廣場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/19 09:35
國泰雲門隨行吧雲門舞集戶外公演，左起：主持人曾寶儀、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、雲門藝術總監鄭宗龍、國泰金控總經理李長庚。（圖／雲門舞集）

國泰雲門隨行吧雲門舞集戶外公演，左起：主持人曾寶儀、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、雲門藝術總監鄭宗龍、國泰金控總經理李長庚。（圖／雲門舞集）

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 被外媒譽為「地表最大戶外舞蹈活動」，雲門戶外公演在9月17日台北國家兩廳院藝文廣場盛大回歸，帶來雲門藝術總監鄭宗龍2022年最新作品《霞》，由天光雲彩的變化構思而成，盼以藝術凝聚和鼓舞人心，吸引超過2萬名觀眾到場觀賞。

雲門舞集成立已近50年，在2003年8月21日《薪傳》演出結束後，因台灣社會受到SARS影響，正好藉由「大家加油」的巨型布條，帶來振奮人心的力量，這也是第一次雲門在戶外現場呈現巨幅布條；2013年《稻禾》首演結束後，現場拉起寫著「風調雨順」、「國泰民安」的布條，同樣振奮人心；此次，雲門舞集戶外公演再次拉起巨幅布條鼓舞民眾，即便未來世界仍充滿變動與不確定，仍可以擁抱變化，一起勇敢前行。

雲門戶外公演與國泰金控合作邁入第27年，今年戶外公演現場吸引超過2萬人參與，從正中午就開始有民眾集結排隊，頂著秋日豔陽佔位置，演出更招募了超過百位義工共同揮汗布置舒適、井然有序的觀賞環境，許多首次到現場的外國觀眾，也驚呼這真的是台灣特有的文化風景之一。

《霞》是疫情中誕生的作品，在戶外公演回歸之際演出別具意義。過去2年，鄭宗龍與舞者歷經無法近距離工作，轉以視訊和一對一的工作模式，意外獲得更多機會打磨共同創作。鄭宗龍從疫情下人們獨處心境淬煉出共通點，並以清水靖晃薩克斯風詮釋的巴赫《無伴奏大提琴組曲》，觸發舞者生命故事共振，折射出內在豐富且複雜的情緒。

伴隨《霞》揚起的薩克斯風樂音，貼合著舞者如雲般的動作詮釋與呼吸起伏，4月首演便讓許多觀眾驚艷，「看完整個人都清爽了起來！」本次在戶外廣場的演出，伴隨夏末初秋的微風，也讓許多觀眾享受其中，表示不僅震撼也有種凝聚人心的療癒感，重新感受生命的五彩繽紛。　　

雲門與國泰金控長年攜手合作超過 27 年無間斷，走遍全台17個縣市，包含台中、高雄、金門、嘉義、花蓮、新竹等，舉辦超過60場戶外公演、212餘場校園與社區巡演、現場累積超過250萬人共襄盛舉。
雲門

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