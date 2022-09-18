玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台東縣池上鄉今日下午14點4分發生規模6.8的強震，在花蓮等地釀成建物倒塌、大橋斷裂、火車出軌、校園崩塌等多起災情，花蓮縣政府成立南區災情指揮中心，基隆市、宜蘭縣、台南市消防局也派遣特搜人員支援花蓮救災工作。

台東連續大地震 玉里災情最嚴重

今年最大地震威力驚人，災情頻傳，又以花蓮南區為最。花蓮玉里鎮玉里鎮春日國小傳出部分倒塌，幸因假日，並未波及學童及教職員。

(圖／Kolas Yotaka 臉書）

玉里民族路上一整排連棟樓房倒塌，更壓垮便利商店，儘管店員在崩塌前驚險逃生，仍有4人逃避不及受困其中，包括陳姓房東，鄧姓房東太太，以及一對葉姓母女檔。警消出動機具救援，目前已全部脫困。

420次自強號列車今日上午行經位於台東縣富里的東里站，因地震致使鐵軌變形，又被月台雨棚掉落撞擊導致出軌意外，3節車廂於站內傾斜，所幸車上約20位旅客已離開車廂抵達月台。目前東里-東竹路段目前中斷，已啓動公路接駁。

(圖／中央社）

花蓮縣玉里鎮高寮大橋也因強震導致橋面接縫處斷裂、橋體扭曲，車輛無法通行；一輛雙載機車的騎士與乘客、一台小貨車的駕駛連人帶車跌落，目前三人都獲救、皆有意識，已送往醫院治療。

橋體扭曲的高寮大橋 (圖／中央社）

此外花蓮富里鄉崙天大橋也橋面斷裂，並成波浪狀，警方已在現場拉起封鎖線。

斷裂的崙天大橋（圖／翻攝自推特）

花蓮賞金針花聞名的赤科山，因地震導致主要聯外道路10.5公里處發生邊坡坍方，受困遊客及店家人數近3、400人。赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，目前山上沒電沒訊號，因餘震不斷，大家不敢待在室內多在馬路上，也不敢經崎嶇難走的小路下山，動彈不得。

赤科山道路坍方 (圖／中央社）

台電：核電正常運轉

近兩日台灣地震不斷，引發外界對核電場安全的憂慮。台電表示，目前核三廠1、2號機正常運轉，核二廠2號機正常運轉，目前全台電力系統皆正常運轉，花蓮地區因受影響較大，造成共7073戶停電，南北零星地區則有數起百戶小規模停電，台電派員搶修。為因應揪下來可能地震發生，台電也於今日下午4點成立地震緊急應變小組。

花蓮成立災情指揮中心 多縣市馳援

此外，為因應地震災情，花蓮縣政府成立南區災情指揮中心，基隆市、宜蘭縣、台南市消防局也派遣特搜人員支援花蓮救災工作。災情嚴重的玉里消防分隊成立前進指揮所。

基隆市消防局特種搜救隊副隊長余宗庭指出，基隆市出動5車15人前往搶救，已於下午3點40分集結完畢，陸續出發支援。

宜蘭縣消防局接獲花蓮縣消防局請求支援，特搜大隊集結20名特搜人員、救災車輛及器材，前往花蓮縣玉里消防分隊集結救災。

台南市警義消特搜隊原訂特搜隊員18人、義消特搜8人及相關救災裝備，於下午4點半出發前往花蓮協助救災，然經與當地消防局聯絡後，改為返隊待命。