Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

花蓮南區成立災情指揮中心，玉里消防分隊成立前進指揮所。基隆市、宜蘭縣、台南市消防局也派遣特搜人員支援花蓮救災工作。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2022/09/18 18:05
花蓮縣赤科山聯外產業道路坍方中斷，大批遊客及店家受困山上（圖／赤科山社區發展協會總幹事李光濱提供）

花蓮縣赤科山聯外產業道路坍方中斷，大批遊客及店家受困山上（圖／赤科山社區發展協會總幹事李光濱提供）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台東縣池上鄉今日下午14點4分發生規模6.8的強震，在花蓮等地釀成建物倒塌、大橋斷裂、火車出軌、校園崩塌等多起災情，花蓮縣政府成立南區災情指揮中心，基隆市、宜蘭縣、台南市消防局也派遣特搜人員支援花蓮救災工作。

台東連續大地震 玉里災情最嚴重

今年最大地震威力驚人，災情頻傳，又以花蓮南區為最。花蓮玉里鎮玉里鎮春日國小傳出部分倒塌，幸因假日，並未波及學童及教職員。

玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

(圖／Kolas Yotaka 臉書）

玉里民族路上一整排連棟樓房倒塌，更壓垮便利商店，儘管店員在崩塌前驚險逃生，仍有4人逃避不及受困其中，包括陳姓房東，鄧姓房東太太，以及一對葉姓母女檔。警消出動機具救援，目前已全部脫困。

420次自強號列車今日上午行經位於台東縣富里的東里站，因地震致使鐵軌變形，又被月台雨棚掉落撞擊導致出軌意外，3節車廂於站內傾斜，所幸車上約20位旅客已離開車廂抵達月台。目前東里-東竹路段目前中斷，已啓動公路接駁。

玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

(圖／中央社）

花蓮縣玉里鎮高寮大橋也因強震導致橋面接縫處斷裂、橋體扭曲，車輛無法通行；一輛雙載機車的騎士與乘客、一台小貨車的駕駛連人帶車跌落，目前三人都獲救、皆有意識，已送往醫院治療。

玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

橋體扭曲的高寮大橋 (圖／中央社）

此外花蓮富里鄉崙天大橋也橋面斷裂，並成波浪狀，警方已在現場拉起封鎖線。

玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

斷裂的崙天大橋（圖／翻攝自推特）

花蓮賞金針花聞名的赤科山，因地震導致主要聯外道路10.5公里處發生邊坡坍方，受困遊客及店家人數近3、400人。赤科山社區發展協會總幹事李光濱表示，目前山上沒電沒訊號，因餘震不斷，大家不敢待在室內多在馬路上，也不敢經崎嶇難走的小路下山，動彈不得。

玉里赤科山數百人受困 塌樓受困4人、高寮斷橋跌落3人皆獲救

赤科山道路坍方 (圖／中央社）

台電：核電正常運轉

近兩日台灣地震不斷，引發外界對核電場安全的憂慮。台電表示，目前核三廠1、2號機正常運轉，核二廠2號機正常運轉，目前全台電力系統皆正常運轉，花蓮地區因受影響較大，造成共7073戶停電，南北零星地區則有數起百戶小規模停電，台電派員搶修。為因應揪下來可能地震發生，台電也於今日下午4點成立地震緊急應變小組。

花蓮成立災情指揮中心 多縣市馳援

此外，為因應地震災情，花蓮縣政府成立南區災情指揮中心，基隆市、宜蘭縣、台南市消防局也派遣特搜人員支援花蓮救災工作。災情嚴重的玉里消防分隊成立前進指揮所。

基隆市消防局特種搜救隊副隊長余宗庭指出，基隆市出動5車15人前往搶救，已於下午3點40分集結完畢，陸續出發支援。

宜蘭縣消防局接獲花蓮縣消防局請求支援，特搜大隊集結20名特搜人員、救災車輛及器材，前往花蓮縣玉里消防分隊集結救災。

台南市警義消特搜隊原訂特搜隊員18人、義消特搜8人及相關救災裝備，於下午4點半出發前往花蓮協助救災，然經與當地消防局聯絡後，改為返隊待命。
台東強震
災情
災情指揮中心
地震
台東
富里
花蓮
玉里
東里
特搜人員

相關新聞

花東地震不間斷！截至9/18上午10點共56次　氣象局：台灣進入「地震活耀期」
花東地震不間斷！截至9/18上午10點共56次　氣象局：台灣進入「地震活耀期」
2022/09/18 10:00
【關山6.4強震】台東寶華橋封橋警戒•公路總局封閉梅山口至向陽路段　高雄台南也有零星災情
【關山6.4強震】台東寶華橋封橋警戒•公路總局封閉梅山口至向陽路段　高雄台南也有零星災情
2022/09/18 01:06
【更新】50年罕見! 台灣9/17晚間台東關山發生規模6.4強烈地震　氣象局: 9/18規模6.8才是主震!
【更新】50年罕見! 台灣9/17晚間台東關山發生規模6.4強烈地震　氣象局: 9/18規模6.8才是主震!
2022/09/17 21:54
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
「梅花」增強為中度颱風•11日晨發海上警報　影響綠島蘭嶼小琉球交通
2022/09/10 20:00
台灣花蓮新亮點！「富里有人嗅覺藝術季」中秋節登場 氣味成創作靈感
台灣花蓮新亮點！「富里有人嗅覺藝術季」中秋節登場 氣味成創作靈感
2022/09/06 15:56

更新時間 : 2022-09-18 19:16 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】50年罕見! 台灣9/17晚間台東關山發生規模6.4強烈地震　氣象局: 9/18規模6.8才是主震!
【更新】50年罕見! 台灣9/17晚間台東關山發生規模6.4強烈地震　氣象局: 9/18規模6.8才是主震!
台北東區神旺飯店15日熄燈！23日起清倉館內經典大小家具最低2元起
台北東區神旺飯店15日熄燈！23日起清倉館內經典大小家具最低2元起
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
家長看過來！9/12起開學防疫新制上路　1人確診不用全班停課　快篩陰可上課
軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場
軍事迷盛事！全台灣最大軍區嘉年華　9/16高雄左營登場
【影】悚！中國長沙摩天大樓發生火警 大火濃煙竄燒整棟建築
【影】悚！中國長沙摩天大樓發生火警 大火濃煙竄燒整棟建築
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
北台灣「2022淡水漁人碼頭煙火秀」9/9登場　連放三週末　最佳觀賞點＆交通管制資訊一次看
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
發生地震該怎辦？請找掩護、保護頭頸部　台灣內政部：若在睡覺 請繼續待床上
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
台東池上兩小時內三強震 最強規模6.8 玉里大樓倒塌、東里火車出軌
【累計15例】高雄登革熱群聚向北燒　楠梓首傳病例　高風險警戒區曝光
【累計15例】高雄登革熱群聚向北燒　楠梓首傳病例　高風險警戒區曝光