南韓總統大選間遭禁聲的女性　衛報揭性別壓迫真相

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）從金智恩到N號房醜聞，長久以來，性別歧視與父權主義都是南韓社會的沉痾，這也是為什麼#MeToo運動延燒至南韓時會迅速引起南韓女性共鳴，然而，類似的女性壓迫事件仍然頻傳，這次被《衛報》報導的受害人是前南韓陸軍少校、韓國西京大學(Seo Kyeong University)軍事研究教授Cho Dong-youn。

Cho Dong-youn在2022年總統大選時，被延攬擔任候選人李在明的競選委員會副會長，或許是因為當時方興未艾的#MeToo運動與兩名候選人具爭議性的性別議題發言，李在明認為如果有Cho Dong-young這位有兩個孩子的職業婦女加入將有機會吸引女性選民，因此即使她沒有任何實際從政經歷，依然邀請她加入競選團隊。

雖然是個政治素人，在軍旅中17年且階至少校的Cho Dong-youn在軍事國防和國家安全上卻有豐富的經驗，儘管如此，正當她打算一展所長之際，卻因被爆出與事實不符的「醜聞」而被迫在就職3天後自行辭職。

在就任後，韓國律師、右翼名嘴康容碩（Kang Yong-suk）隨即爆料Cho Dong-youn在2011年與第一任丈夫的婚姻期間，有一名非與丈夫所生的孩子，韓國急遽拉大的貧富差距讓大眾對非公職公眾人物的私生活有著將近病態的執著，部分媒體與網友隨後就開始針對她的「道德瑕疵」進行批判。

為了保護自己家庭的隱私，Cho Dong-youn最後決定辭職回家照顧自己的兩個孩子，她的所有社群網站帳號因為被各種攻擊性的言論灌爆而被迫關閉，孩子也因為被記者追訪而數月不能去學校，她還必須避免跟自己的朋友見面，並在莫大的精神壓力之下數度嘗試自殺，且對試圖從政的決定後悔不已。

直到事件發生後的8個月，她才在接受〈衛報〉訪問時，透露整起事件的真相。

事實上，這個被爆料出的「非婚生子女」，其實並非外遇所生，而是她還在慶熙大學唸書時遭到性侵後不得已生下的；考量自己孩子還小，本來打算等他年紀稍長再告訴他發生在自己母親身上的事，未料卻被名嘴與媒體拿來作為政治鬥爭的工具而提前曝光。

觀察認為，Cho Dong-youn會受到右翼的攻擊，不僅是因為她沒有從政經驗 ，還有她是一名女性，而且是一名高階軍官，而南韓軍方長久以來被認為是保守派的票倉，南韓右翼也時常將國安議題作為吸引選票的工具，而身為一名軍人卻幫自由派的候選人站台，讓右翼支持者們完全無法接受。

Cho Dong-youn指出，儘管類似的事情雖然幾乎天天發生，幾個月前才有一名女性士官因為遭性侵而自殺，這些消息最後都沒有公諸於世，她選在事件發生後的8個月後站出來澄清真相，是為了鼓勵她的學生與其他年輕軍官可以勇於發聲，未來她會重拾教鞭，有天可能還會寫一本書分享她的經歷，不過她絕對不會再重返政壇。

她說，南韓大眾對於名人和政治人物的標準太高，可能要10年到20年這個情形才會有所改變，希望自己的經歷可以作為一記警鐘，將社會觀念推向改變。