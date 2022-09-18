搖到暈！台灣氣象局：池上規模6.8才是主震　台東、花蓮稍早76起地震皆是前震

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台東關山昨（17）日晚間9點發生芮氏規模6.4強震後，大大小小的地震不斷，包含今（18）日下午2點44分池上鄉規模6.8淺層地震，中央氣象局測報中心主任陳國昌下午說明，這起6.8地震才是主震，今日稍早預測的餘震和昨天晚間的6.4地震都屬於前震。

根據中央氣象局資訊，17日晚間9時41分至今日下午14時33分，台東、花蓮接連發生共76起淺層地震，，到了今天下午2時44分，台東池上發生規模6.8地震。

根據氣象局觀測，下午2時44分在台東發生的規模6.8地震，震央在台東縣政府北方42.7公里 ，位於池上鄉，深度僅7公里。

震度方面，台東池上震度達到6強，花蓮玉里6弱，南投玉山5弱，嘉義縣、高雄市、台南市、雲林縣、屏東縣、嘉義市、彰化縣、台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新北市均達到4級。

氣象局測報中心主任陳國昌下午接受訪時表示，規模6.8地震才為主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是屬於這起地震的前震，不過接下來餘震不會像之前這麼密集、規模這麼大。

陳國昌說明，現在科技仍無法預測地震，只能按學理推測，在主震之後餘震釋放的能量會較小，因此他預估，接下來的餘震不會再像前震這麼頻繁，規模超過5的次數也會減少。